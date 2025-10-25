Sokan nem szeretik, de mégis tekergetjük az órákat, éjszaka jön a következő

Október utolsó ­vasárnapja jön, ami nem jelent mást, minthogy az órákat egy órával hátrább tekerjük, hajnalban 3 óráról 2-ra állítjuk a vekkert, így esténként hatvan perccel korábban sötétedik. Sokan már várják, mikor törlik az évenkét kétszeri óraátállítást.

Óraátállítás az éjszaka

Forrás: Szendi Péter/Vaol.hu

Lesz-e valaha vége az óraátállításoknak?

A nyári és téli időszámítást Magyarországon 1954–57-ben még a munkanapok esti csúcsterhelésekor jelentkező kapacitási nehézségek enyhítésének reményében alkalmazták. 1958 és 1979 között a nyári időszámítás használata szünetelt, 1980-ban újra bevezették villamosenergia-megtakarítási céllal. 1996-os európai egységesítésig, a jelenlegitől eltérően egy hónappal rövidebb volt a nyári időszámítás, március utolsó vasárnapjától szeptember utolsó vasárnapjáig tartott – írtuk meg korábbi cikkünkben.

Az Európai Parlament 2019 tavaszán megszavazta az óraátállítás uniós szintű eltörlését, a tagállamok kezébe adták a döntést, hogy ki mit választ, a nyári vagy a téli időszámítást. Azonban abból, hogy az országok más-más időszámítást választanak, akár káosz is lehet. Ezért az uniós képviselők egymás közötti egyeztetésre kérték az országokat és az Európai Bizottságot, hogy az egységes piac működését ne forgassák fel az esetlegesen eltérő döntések. Azonban ez elmúlt időszakban sem volt jele annak, hogy bármilyen jele lenne annak, hogy véget vetnénk az órák tekergetésének.

A szervezetünknek se esik jól

Sokakat megvisel az óraátállítás. Van aki fejfájásról panaszkodik, van akinek teljesen megborítja a bioritmusát.

A legyakrabban előforduló tünetek:

Alvászavarok

Fáradtság

Depresszív hangulat

A szívfrekvencia ingadozása

A koncentrálóképesség csökkenése

Ingerültség

Étvágytalanság

Emésztési problémák

A webbeteg arról is ír, hogy általában 4-14 nap mire valaki hozzászokik a változáshoz, de ez egyénenként eltérő.