október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hoppá

1 órája

Bombahír! Üzletet nyit Egerben a népszerű, trendi márka, erre senki sem számított!

Címkék#pandora#üzlet#Agria Park

Ismét új üzlet nyílik a városban. A Pandora nyit üzletet Eger egyik központi helyén.

Heol.hu

Úgy tűnik, hamarosan PANDORA üzlet nyílik az Agria Parkban ugyanis a cég jelenleg üzletvezetőt toboroz, szúrta ki az Egri Napok blog. A nyitás dátuma még nem ismert, de a PANDORA a világ vezető nemzetközi ékszercégei közé tartozik, ékszereik nagyon népszerűek, több árkategóriában kaphatóak, nagyon szeretik a Pandora-karkötőket.

Pandora üzlet nyílik Fotó: Origo
Pandora üzlet nyílik Fotó: Origo

A Pandora mellett másik üzlet is nyit a plázában

1982-ben Koppenhágában, Dániában egy kis ékszerüzletben, Per Enevoldsen dán ötvös és felesége, Winnie  egy kis ékszerüzletet nyitottak. Szerény környezetben, de nagy lelkesedéssel. Gyakran utaztak Thaiföldre import ékszer után kutatva. Ám ahogy nőtt a termékeik iránti kereslet, a hangsúly fokozatosan a dániai ügyfelek számára történő nagykereskedelem felé fordult. 1987-ben a cég nagyobb telephelyre költözött.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az első belső tervező csatlakozásával pedig a Pandora saját egyedi ékszereinek megalkotására kezdett koncentrálni. Végül 1989-ben a cég úgy döntött, hogy Thaiföldön kezdi meg ékszereinek gyártását.

Pandora üzlet a közelben Budapesten, Miskolcon és Nyíregyházán volt. Mint megírtuk, a Törvényház utca felőli bejáratnál, az emeleten hamarosan SINSAY nyílik Cserépváros helyén. Ebből viszont már a 2. nyílik Egerben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu