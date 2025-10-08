1 órája
Bombahír! Üzletet nyit Egerben a népszerű, trendi márka, erre senki sem számított!
Ismét új üzlet nyílik a városban. A Pandora nyit üzletet Eger egyik központi helyén.
Úgy tűnik, hamarosan PANDORA üzlet nyílik az Agria Parkban ugyanis a cég jelenleg üzletvezetőt toboroz, szúrta ki az Egri Napok blog. A nyitás dátuma még nem ismert, de a PANDORA a világ vezető nemzetközi ékszercégei közé tartozik, ékszereik nagyon népszerűek, több árkategóriában kaphatóak, nagyon szeretik a Pandora-karkötőket.
1982-ben Koppenhágában, Dániában egy kis ékszerüzletben, Per Enevoldsen dán ötvös és felesége, Winnie egy kis ékszerüzletet nyitottak. Szerény környezetben, de nagy lelkesedéssel. Gyakran utaztak Thaiföldre import ékszer után kutatva. Ám ahogy nőtt a termékeik iránti kereslet, a hangsúly fokozatosan a dániai ügyfelek számára történő nagykereskedelem felé fordult. 1987-ben a cég nagyobb telephelyre költözött.
Az első belső tervező csatlakozásával pedig a Pandora saját egyedi ékszereinek megalkotására kezdett koncentrálni. Végül 1989-ben a cég úgy döntött, hogy Thaiföldön kezdi meg ékszereinek gyártását.
Pandora üzlet a közelben Budapesten, Miskolcon és Nyíregyházán volt. Mint megírtuk, a Törvényház utca felőli bejáratnál, az emeleten hamarosan SINSAY nyílik Cserépváros helyén. Ebből viszont már a 2. nyílik Egerben.
