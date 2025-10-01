október 1., szerda

Tedd el a zsepit, dobd ki a légycsapót, egyszerű és hatékony megoldás terjed a poloskák ellen!

Ősszel nem csak a fűtési szezon, de vele a poloskák tömege is megérkezik. A poloska elleni védekezéshez hoztunk néhány tippet.

Szabadi Martina Laura

Évről-évre panaszkodnak olvasóink az ősz kezdetén arról, hogy tömegesen jelentek meg a kertükben, a házakban a poloskák. Olvasóink jelezték, hogy már szellőztetni se nagyon mernek, mert hiába a szúnyogháló, a legapróbb résen is bebújnak a büdösbogarak, és ellepik a legrejtettebb réseket is. A tél előtt a poloskák keresik azokat a helyeket, ahol átvészelhetik a hideg évszakot, ezért veszik az irányt a kertekből a lakásokba – írja a Mindmegette.hu. A portál összeszedte a poloska elleni védekezés módszereit, hiszen ilyenkor gyakorlatilag invázió zajlik: poloskák százai próbálnak meg bejutni az otthonainkba.

Minden résen bejutnak ezért nehéz a poloska elleni védekezés Fotó: Illusztárció/Shutterstock
A poloska elleni védekezés: szag a szagos ellen?

Minden apró rést és repedést be kel tömni, mert a legkisebb nyíláson is képesek átjutni, de vannak házi praktikák is, amikkel távol tarthatjuk a kéretlen látogatókat: a fokhagyma erőteljes illata sok rovart, így a poloskát is távol tartja a portál szerint: fél liter vízből és néhány teáskanál reszelt fokhagymából készül az oldat, majd ezzel kenjük be az ablakpárkányokat és ajtókereteket. A cikk szerint ez hatékony házi módszer poloska ellen.

A Mindmegette szerint a borsmenta illata szintén kiváló poloskaűző. Pár csepp mentaolajat keverjünk fél liter vízbe, és fújjuk a megfelelő helyekre. A menta nemcsak a poloskák számára riasztó, de a lakásnak is kellemes, friss illatot kölcsönöz, írták.

A túlélés mindenek felett

Megkérdeztük egri kertészmérnökünket, Mirkovszki-Lénárt Patríciát arról, hogy tényleg működnek-e ezek a házi praktikák. Mint mondta, csak a magánvéleményét és a tapasztalatát tudja megosztani, és az az, hogy nem igazán érdekli a poloskákat semmi, ha a túlélésről van szó.

- A természetes megoldásokat és a boltban kapható poloskariasztó szereket sem tartom kifejezetten hatékonynak. A poloskák a melegre mennek, mindent megtesznek a túlélés érdekében, de senkinek nem mondom azt, hogy adja fel, próbálkozni lehet - mondta portálunknak.

Leddel a poloskák ellen?

A Mindmegette más praktikákat is javasolt, ami akkor hasznos, ha már bejutottak a lakásba a poloskák. Műanyag palackból készített LED-es csapda hatásos poloska ellen a cikk szerint. 

Vágjuk le egy palack tetejét, az alját tekerjük be fekete szigetelőszalaggal. Helyezzünk bele egy kis LED-világítást, majd a palack felső részét tegyük bele úgy, hogy a szája lefelé nézzen. A fény vonzza a rovarokat, de kijutni már nem tudnak.

A cikk szerint, ha éjszakára kiteszünk egy nedves törölközőt az erkélyre vagy az ablakpárkányra, akkor reggelre a poloskák összegyűlnek rajta, így könnyedén kitehetjük őket. Azt írják, ez a módszer különösen hatékony, ha a zöld poloska nagyobb számban jelenik meg.

 

 

