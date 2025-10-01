Tedd el a zsepit, dobd ki a légycsapót, egyszerű és hatékony megoldás terjed a poloskák ellen!

Évről-évre panaszkodnak olvasóink az ősz kezdetén arról, hogy tömegesen jelentek meg a kertükben, a házakban a poloskák. Olvasóink jelezték, hogy már szellőztetni se nagyon mernek, mert hiába a szúnyogháló, a legapróbb résen is bebújnak a büdösbogarak, és ellepik a legrejtettebb réseket is. A tél előtt a poloskák keresik azokat a helyeket, ahol átvészelhetik a hideg évszakot, ezért veszik az irányt a kertekből a lakásokba – írja a Mindmegette.hu. A portál összeszedte a poloska elleni védekezés módszereit, hiszen ilyenkor gyakorlatilag invázió zajlik: poloskák százai próbálnak meg bejutni az otthonainkba.

Minden résen bejutnak ezért nehéz a poloska elleni védekezés Fotó: Illusztárció/Shutterstock

A poloska elleni védekezés: szag a szagos ellen?

Minden apró rést és repedést be kel tömni, mert a legkisebb nyíláson is képesek átjutni, de vannak házi praktikák is, amikkel távol tarthatjuk a kéretlen látogatókat: a fokhagyma erőteljes illata sok rovart, így a poloskát is távol tartja a portál szerint: fél liter vízből és néhány teáskanál reszelt fokhagymából készül az oldat, majd ezzel kenjük be az ablakpárkányokat és ajtókereteket. A cikk szerint ez hatékony házi módszer poloska ellen.

