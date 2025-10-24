október 24., péntek

Urbex

Ahol hajdanán sportvilágbajnokságokat tartottak, mára már a Természetanya tulajdonává vált +fotók, videó

#Urbex#Mátra Egylet#sánc#síbajnokság

Az ország egykor egyik legimpozánsabb síugrósánca a mátrai erdők mélyén, a Kékes nyugati lábánál ma már elhagyatva áll. A szerkezet a sporttörténelem egy darabja, amelynek romantikus-romló szépségét az Urbex Facebook csoportban megosztott képek is visszaadják. A sánc egykor versenyek és közösségi események színtere volt, mára a természet lassan visszahódította a területet, így egy misztikus, elfeledett világba nyújt betekintést azoknak, akik felfedezik.

Heol.hu

A Mátrában, a Kékes nyugati lábánál megbúvó egykori síugrósánc az ország sporttörténetének egyik elfeledett gyöngyszeme. Egykor versenyek és közösségi események helyszíne volt, mára azonban a természet lassan visszahódította a körülötte lévő erdőt, így a monumentális szerkezet misztikus, elhagyatott látványt nyújt. Az Urbex Facebook csoport egyik tagja nemrégiben fedezte fel a helyszínt, és megosztotta a lenyűgöző fotókat, amelyek révén most bárki bepillanthat ebbe a különleges, múltidéző világba.

síugrósánc, Mátra, Urbex
A Mátrában található az egykori síugrósánc
Fotó: Konfár Tibor / Forrás: Turistamagazin

A mátrai síugrósáncot a gyöngyösi Mátra Egylet építette, 1931-ben adták át, és az országos síbajnokságok fontos helyszínévé vált

A mai acélszerkezet 70 méter hosszú, 1969-ben készült el, és nemzetközi versenyeknek is otthont adott, ahol több ezer néző követte az eseményeket a hegyoldalban. Az egykor sportolókat és rajongókat vonzó építmény mára elhagyatott, rozsdás szerkezete és a körülötte burjánzó erdő különleges, misztikus hangulatot áraszt.

Az Urbex közösség tagja nemrégiben látogatta meg a helyszínt, és az elkészült fényképeket az Urbex Facebook csoportban osztotta meg, így a nyilvánosság számára is láthatóvá vált az egykori sportikon romló, de lenyűgöző formája. A Turista Magazin szerint a sánc hatalmas méretei és a környező erdővel alkotott kontrasztja olyan érzést kelt, mintha egy elfeledett filmjelenetbe csöppentünk volna, így a helyszín nemcsak a sporttörténet iránt érdeklődőknek, hanem az urbex-rajongóknak és fotósoknak is különleges élményt nyújt.

Urbex, síugrósánc
A sánc mellett megmaradt, már kissé inogó betonlépcsőkön leereszkedve alulról is körbejárható a ma is viszonylag jó állapotban fennmaradt építmény
Fotó: Ferenc Franky Bajzáth / Forrás: Urbex Facebook csoport

Vödrökkel hordták a havat

A hóhiány gyakori probléma volt, ezért szükség esetén vödrökkel hordták fel a havat, 1959-ben például a mátrai edzőtáborozó vízilabdások segítettek ebben. A sánc hivatalos rekordját Gellér László érte el 86,5 méteres ugrással 1972-ben. Az utolsó versenyt 1989-ben rendezték, azóta a sáncot lassan benőtte az erdő. Az építmény a Kékestető déli sípályájának aljától a sárga kereszt jelzésen pár perc alatt elérhető, de felmászni rá életveszélyes, ezért senkinek nem ajánlott.

Urbex
Az egykori síugrósánc
Fotó: Urbán Tamás / Forrás: Fortepan

Az építményre felmászni szigorúan tilos és balesetveszélyes!

 

