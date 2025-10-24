Ahol hajdanán sportvilágbajnokságokat tartottak, mára már a Természetanya tulajdonává vált +fotók, videó

A Mátrában, a Kékes nyugati lábánál megbúvó egykori síugrósánc az ország sporttörténetének egyik elfeledett gyöngyszeme. Egykor versenyek és közösségi események helyszíne volt, mára azonban a természet lassan visszahódította a körülötte lévő erdőt, így a monumentális szerkezet misztikus, elhagyatott látványt nyújt. Az Urbex Facebook csoport egyik tagja nemrégiben fedezte fel a helyszínt, és megosztotta a lenyűgöző fotókat, amelyek révén most bárki bepillanthat ebbe a különleges, múltidéző világba.

A Mátrában található az egykori síugrósánc

Fotó: Konfár Tibor / Forrás: Turistamagazin

A mátrai síugrósáncot a gyöngyösi Mátra Egylet építette, 1931-ben adták át, és az országos síbajnokságok fontos helyszínévé vált

A mai acélszerkezet 70 méter hosszú, 1969-ben készült el, és nemzetközi versenyeknek is otthont adott, ahol több ezer néző követte az eseményeket a hegyoldalban. Az egykor sportolókat és rajongókat vonzó építmény mára elhagyatott, rozsdás szerkezete és a körülötte burjánzó erdő különleges, misztikus hangulatot áraszt.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!