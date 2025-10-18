Most ez tetoválószalon vagy étterem? Új étterem nyílt Egerben

A városban járva az tűnt fel, hogy Egerben a Széchenyi utcán nem messze onnan, ahol hamarosan új gyorsétterem nyílik, már megnyitott egy streetfood udvar. Kicsit össze is zavarja az embert első ránézésre, ha a sétálóról nézzük nem igazán tűnik föl, de ott kell keresni, ahol a Labirintus tetoválószalon is van, ők nyitották ugyanis az éttermet.

Streetfood udvart nyitott a tetkószalon Fotó: Labirintus BBQ

A tetkó mellé streetfood is jár?

Az Egri Napok Blog már nyáron megírta, hogy megnyílt a Labirintus BBQ és a tetoválószalon is beszámolt róla, hogy streetfood udvarral bővültek, mégis sokan nem tudnak a helyről, hiszen az utcafronton nem igazán hirdeti nagy felirat. Ráadásul az évek alatt megszoktuk, hogy ott a szalon van, annak a nevét hirdeti a Labirintus, így a legtöbben átsiklunk felette.

