Szokatlan

1 órája

Most ez tetoválószalon vagy étterem? Új étterem nyílt Egerben

Nem épp tegnap történt, de nekünk most tűnt fel, hogy szokatlan módon bővített az egyik egri tetoválószalon. Streetfood udvart nyitottak Egerben.

Heol.hu

A városban járva az tűnt fel, hogy Egerben a Széchenyi utcán nem messze onnan, ahol hamarosan új gyorsétterem nyílik, már megnyitott egy streetfood udvar. Kicsit össze is zavarja az embert első ránézésre, ha a sétálóról nézzük nem igazán tűnik föl, de ott kell keresni, ahol a Labirintus tetoválószalon is van, ők nyitották ugyanis az éttermet.

Streetfood udvart nyitott a tetkószalon Fotó: Labirintus BBQ
A tetkó mellé streetfood is jár?

Az Egri Napok Blog már nyáron megírta, hogy megnyílt a Labirintus BBQ és a tetoválószalon is beszámolt róla, hogy streetfood udvarral bővültek, mégis sokan nem tudnak a helyről, hiszen az utcafronton nem igazán hirdeti nagy felirat. Ráadásul az évek alatt megszoktuk, hogy ott a szalon van, annak a nevét hirdeti a Labirintus, így a legtöbben átsiklunk felette.

 A vendéglátóhelyet a Széchenyi 7. tömb belső udvarában kell keresni. A házban már nem csak tetoválás és piercing kapható, az étlapon van smash burger, pulled pork, meg minden féle más burgerek. A blog szerint a Labirintus BBQ egy igazán hangulatos teraszt alakított ki magának: a kapualjban is találunk néhány asztalt, de a szűk, árnyas udvar különleges hangulatot áraszt. Szerintük az egész leginkább egy kis prágai sörkertre emlékeztet. Ráadásul a hely állatbarát, szóval kutyával is nyugodtan be lehet menni.

 

 

 

