A sütőtök és a kürtőskalács illata várta Hatvanban a családokat + fotók

A Grassalkovich Művelődési Házban harmadik alkalommal szervezték meg szombatra a Hatvani Sütőtök Fesztivált, ahol a sütőtökös mellett gyermekszínházi előadás, kézműves foglalkozások, kürtőskalácssütés, koncertek, pontgyűjtő játék és helyi civil fellépők műsora színesíti a programot. Az udvarban sütőtökös ételekkel is várták a látogatókat.

Sütőtökös ételek, kézműveskedés és vásár a fesztivál programja Fotó: Albert Péter/heol.hu

Délelőtt a Kisötlet Gyermekszínpad zenés mesejátéka, délután az ötös iskola előadása, Az ördög három aranyhajszála szórakoztatta a közönséget. A játékok mellett kürtőskalács készítéssel is próbálkozhattak az érdeklődők a Gyermekláncfű Kézműves Egyesülettel.