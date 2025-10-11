2 órája
A sütőtök és a kürtőskalács illata várta Hatvanban a családokat + fotók
Már harmadszor szervezték meg Hatvan őszi fesztiválját. A sütőtökös ételek mellé a kézműves foglalkozás egész napos elfoglaltságot kínált.
A Grassalkovich Művelődési Házban harmadik alkalommal szervezték meg szombatra a Hatvani Sütőtök Fesztivált, ahol a sütőtökös mellett gyermekszínházi előadás, kézműves foglalkozások, kürtőskalácssütés, koncertek, pontgyűjtő játék és helyi civil fellépők műsora színesíti a programot. Az udvarban sütőtökös ételekkel is várták a látogatókat.
Délelőtt a Kisötlet Gyermekszínpad zenés mesejátéka, délután az ötös iskola előadása, Az ördög három aranyhajszála szórakoztatta a közönséget. A játékok mellett kürtőskalács készítéssel is próbálkozhattak az érdeklődők a Gyermekláncfű Kézműves Egyesülettel.
Sütőtök Fesztivál HatvanbanFotók: Albert Péter/Heol.hu
