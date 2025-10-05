1 órája
Sokan még mindig hibáznak: ezért életveszélyes a késlekedés a gumicserével
Szeptember utolsó és október első napjaiban alaposan megtréfálta az időjárás a hosszú, "langyos" őszre számítókat. Bár van még esély egy rövid vénasszonyok nyarára, azért a kérdés felvetődik: itt van-e már az ideje a téli gumi felszerelésének, a nyári gumik téli abroncsokra való cserélésének.
A neten mindenhol fellelhető leckét minden autós kívülről fújhatja: "Amikor a hőmérő higanyszála már tartósan 7 °C körül mocorog, sok gépjárművezető érzi, hogy hamarosan elérkezik annak az ideje, hogy a nyári gumik ideje lejárt, s kell a kocsinkra a téli gumi. A gumiabroncsok váltása azonban nem csupán célszerűségi kérdés, hanem a biztonságos közlekedés alapfeltétele is. A gumik lecserélése a hidegebb hónapokra nemcsak egy megszívlelendő jótanács, hanem elsősorban kockázatmegelőzés.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A téli gumi nem hobbiból kell, a közlekedés biztonsága a tét
A szakember, jelesül Szabó István, az egyik egri gumiszerviz szerelője portálunknak úgy fogalmazott, hogy az eltérő évszakokra gyártott gumi összetételében rejlenek a különbségek és a titkok. A gumiabroncsok anyagösszetétele nem esetleges. A hideg időjárási viszonyokra, téli csapadékra, jégre tervezett típus lágyabb keverékből készül, hogy fagyban is biztos tapadást nyújtson. Ezzel szemben a nyári gumi keményebb, magasabb hőmérsékleten stabilabb, jobban viseli az aszfalthőt.
Ami pedig a takarékoskodás praktikumát illeti: az se jó, ha a téli gumi túl sokáig marad az autón, mert meleg környezetben, gyorsabban kopik. A puhább keverék kevésbé tartja meg magát a kanyargós, nedves vagy sáros úton. Rendes burkolaton is jobban tapad, ezért az üzemagyag fogyasztást is növeli, de a kopása is gyorsabb melegben, mint a nyári társáé.
Most, hogy hidegebb napokat élünk, különösen aktuális a kérdés, hogy mikor váltsunk gumiabroncsot. A szerelő szerint – amellett, hogy egyre nagyobb azoknak az autósoknak az aránya, akik évszak szerint váltanak – még mindig sokan várnak az utolsó pillanatokig a cserével. November végén, december elején nem véletlenül alakulnak ki sorbanállások a gumisoknál. Kijelenthető ezért, hogy az évszaktól, útviszonyoktól és helyi klímától függően a gumicsere optimális időpontját célszerű jól belőni.
Rohamra készülnek a szervizesek: sokan csak most cserélik a gumikatKényelmi szempontból is érdemes a gumicserét inkább előbb, mint utóbb megejteni, annak ellenére, hogy enyhébb az idei ősz.
A közlekedésbiztonsági szervek mindig arra intenek: ne essünk abba a hibába, hogy az "abroncsváltási rohamig", tehát az utolsó pillanatokig várjunk. Amikor a tartós lehűlés jelentkezik jelentkezzünk be a gumiszervizbe.
– A cserekor érdemes figyelmet fordítani arra is, hogy a levetett nyári gumi alkalmas lesz-e még arra, hogy tavasszal visszakerüljön a kocsira, vagy mehet a hulladékfeldolgozóba – fogalmazott Szabó István.
Praktikus tudnivalók
S, hogy mit kell nézni? Például a mintázat mélységét. A jogszabályi minimum 1,6 milliméter, de a szakember szerint három milliméter alatt inkább cseréljünk. Ha jelentős kopást, repedést, oldalfalhibákat észlelünk, akkor is kuka. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Idővel a gumi anyaga merevedhet, mikroszkopikus repedések keletkezhetnek. Ezek rejtett veszélyforrások is kiszűrhetők nagyobb odafigyeléssel.
– Amennyiben a korábban levetett téli gumink kerül vissza, nem árt, ha tájékozódunk a tárolás minőségéről, ha nem otthon tartottuk. Előfordulhat, hogy a szervizgarázsban, türelmi állapotában légszennyeződés, páratartalom és UV-sugárzás hatására romlik az abroncs állapota. Persze ez saját tárolás esetén is előfordulhat – hangsúlyozta a szakember.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a cserénél gondoskodni kell a megfelelő felfújásról és a centrírozásról, mert remegés, gyors kopás akár kilométereken belül jelentkezhet. Persze ezt a gumiszervizekben pontosan tudják az ott dolgozók.
Rákérdeztünk arra is, hogy él-e még a négy évszakosnak mondott gumik "legendája". Arra tudniilik, hogy volt idő, amikor a négy évszakos abroncs valóságos anyagi megváltásnak tűnt. Nem beszélve arról, hogy sokan bíztak abban, hogy elég egy garnitúra.
A "gumis" szerint a járműiparban rohamos változások vannak, az elmúlt években kialakult egy nagyobb teljesítményigény a járművekkel szemben, az utak minősége és a szélsőséges időjárási jelenségek miatt is visszafogottabban kell nyilatkozni a négyévszakos "megváltásról".
– Tapasztalataim szerint az idősebb, kevésbé használatos autókhoz néha alkalmazzák, a nagy teljesítményű vagy sokat futott járművön messze nem nyújt olyan biztonságot, mint az évszakra szabott abroncs – tette még hozzá Szabó úr.
Szerinte az évszakos váltás biztonsági előnyt kínál: éppen a kritikus időszakokban – hajnali fagy, reggeli harmat, hirtelen lehűlés – a téli gumi tapadása mutatja igazán az erejét.
Újabb étteremlánc érkezik Egerbe, legendás cukrászda helyén nyitnak
Már hazánkban is megjelent az agresszív rovar – addig csíp, amíg a "betolakodó" él és mozog
Megtaláltuk a legbizarrabb álláshirdetést Egerben! Te bevállalnád?