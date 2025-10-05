Sokan még mindig hibáznak: ezért életveszélyes a késlekedés a gumicserével

A neten mindenhol fellelhető leckét minden autós kívülről fújhatja: "Amikor a hőmérő higanyszála már tartósan 7 °C körül mocorog, sok gépjárművezető érzi, hogy hamarosan elérkezik annak az ideje, hogy a nyári gumik ideje lejárt, s kell a kocsinkra a téli gumi. A gumiabroncsok váltása azonban nem csupán célszerűségi kérdés, hanem a biztonságos közlekedés alapfeltétele is. A gumik lecserélése a hidegebb hónapokra nemcsak egy megszívlelendő jótanács, hanem elsősorban kockázatmegelőzés.

Egyáltalán nem mindegy, hogy a téli gumi mikor, milyen állapotban kerül fel az autónkra

Fotó: Gál Gábor/Heol.hu

A téli gumi nem hobbiból kell, a közlekedés biztonsága a tét

A szakember, jelesül Szabó István, az egyik egri gumiszerviz szerelője portálunknak úgy fogalmazott, hogy az eltérő évszakokra gyártott gumi összetételében rejlenek a különbségek és a titkok. A gumiabroncsok anyagösszetétele nem esetleges. A hideg időjárási viszonyokra, téli csapadékra, jégre tervezett típus lágyabb keverékből készül, hogy fagyban is biztos tapadást nyújtson. Ezzel szemben a nyári gumi keményebb, magasabb hőmérsékleten stabilabb, jobban viseli az aszfalthőt.

Ami pedig a takarékoskodás praktikumát illeti: az se jó, ha a téli gumi túl sokáig marad az autón, mert meleg környezetben, gyorsabban kopik. A puhább keverék kevésbé tartja meg magát a kanyargós, nedves vagy sáros úton. Rendes burkolaton is jobban tapad, ezért az üzemagyag fogyasztást is növeli, de a kopása is gyorsabb melegben, mint a nyári társáé.

Most, hogy hidegebb napokat élünk, különösen aktuális a kérdés, hogy mikor váltsunk gumiabroncsot. A szerelő szerint – amellett, hogy egyre nagyobb azoknak az autósoknak az aránya, akik évszak szerint váltanak – még mindig sokan várnak az utolsó pillanatokig a cserével. November végén, december elején nem véletlenül alakulnak ki sorbanállások a gumisoknál. Kijelenthető ezért, hogy az évszaktól, útviszonyoktól és helyi klímától függően a gumicsere optimális időpontját célszerű jól belőni.