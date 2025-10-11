Már az első termelői piac százakat vonzott Maklár új rendezvényterére

Befejeződött Makláron a rendezvénytér és piac építés, az önerős beruházás végét szombaton ünnepelték meg az első piacozással: helyi és környékbeli termelők érkeztek a településre. Már a 10 órás kezdés előtt sokan voltak, úgy 300 ember biztosan volt már a maklári piacon mire az árusok kipakoltak. Kézműves pékáru, húsok, dísztárgyak, zöldség, gyümölcs, méz és tészta is volt a kínálatban, a Szak(Ma)rketről ismert termelők is Makláron árultak szombaton, ugyanis a „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” munkatársai is segítettek a szervezésben. A Kállai Szalonna tulajdonosa nem győzte kiszolgálni az embereket, sütni már nem is maradt idejük, de volt olyan termelő, aki gyakorlatilag kipakolni is alig tudott, olyan iramban vitték az árut a vevők. A termelői piac mellett a rendezvénytéren régi autók és motorkerékpárok bemutatója zajlott. Érkeztek a helyiek, a nagytályaiak és a szihalmiak is a piacra reggel.

Termelői piaccal nyitották meg az új teret Makláron Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Hanuszik Csaba polgármester köszöntötte a helyieket és a környékbeli településekről érkezett vásárlókat is, az érdeklődőknek megmutatta a művelődési ház bővítését is. Az épületrészben a vizesblokkok és egy új közösségi tér készült, ide szervezik majd meg az ifjúsági klubot is. Már be is rendezték a fiataloknak színes bútorokkal. Hanuszik Csaba elmondta, szeretnék a fiatalokat is helyben tartani, s ehhez fontos, hogy legyenek számukra érdekes programok, találjanak elfoglaltságot és szórakozási lehetősége. Ebben igyekszik minden segítséget megadni az önkormányzat, hiszen sok a gyermeket nevelő család a községben és sokan választották a családalapításhoz is otthonuknak Maklárt. A településen az átlagéletkor bőven az országos átlag alatt van.

