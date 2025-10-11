október 11., szombat

Már az első termelői piac százakat vonzott Maklár új rendezvényterére

Címkék#rendezvénytér#termelői piac#vásárlás

Helyi és környékbeli termelők éreztek Maklár új piacterére. Az első termelői piacra rengetegen érkeztek, ráadásul régi jármű bemutató is volt. Elkészült Maklár új komplex rendezvénytere.

Szabadi Martina Laura

Befejeződött Makláron a rendezvénytér és piac építés, az önerős beruházás végét szombaton ünnepelték meg az első piacozással: helyi és környékbeli termelők érkeztek a településre. Már a 10 órás kezdés előtt sokan voltak, úgy 300 ember biztosan volt már a maklári piacon mire az árusok kipakoltak. Kézműves pékáru, húsok, dísztárgyak, zöldség, gyümölcs, méz és tészta is volt a kínálatban, a Szak(Ma)rketről ismert termelők is Makláron árultak szombaton, ugyanis a  „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” munkatársai is segítettek a szervezésben. A Kállai Szalonna tulajdonosa nem győzte kiszolgálni az embereket, sütni már nem is maradt idejük, de volt olyan termelő, aki gyakorlatilag kipakolni is alig tudott, olyan iramban vitték az árut a vevők. A termelői piac mellett a rendezvénytéren régi autók és motorkerékpárok bemutatója zajlott. Érkeztek a helyiek, a nagytályaiak és a szihalmiak is a piacra reggel.

Termelői piaccal nyitották meg az új teret Makláron Fotó: Huszár Márk/heol.hu
Termelői piaccal nyitották meg az új teret Makláron Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Hanuszik Csaba polgármester köszöntötte a helyieket és a környékbeli településekről érkezett vásárlókat is, az érdeklődőknek megmutatta a művelődési ház bővítését is. Az épületrészben a vizesblokkok és egy új közösségi tér készült, ide szervezik majd meg az ifjúsági klubot is. Már be is rendezték a fiataloknak színes bútorokkal. Hanuszik Csaba elmondta, szeretnék a fiatalokat is helyben tartani, s ehhez fontos, hogy legyenek számukra érdekes programok, találjanak elfoglaltságot és szórakozási lehetősége. Ebben igyekszik minden segítséget megadni az önkormányzat, hiszen sok a gyermeket nevelő család a községben és sokan választották a családalapításhoz is otthonuknak Maklárt. A településen az átlagéletkor bőven az országos átlag alatt van. 

Termelői piacok és közösségi események helye

A piac és rendezvénytér kialakítása az iskola előtti terület átalakításával valósult meg, az önkormányzat már évek óta tervezi, de elegendő forrás csak mostanra gyűlt össze.  A nyári Röfifesztivált már ott tartották, de teljesen csak most lett kész. A terület bővítése egyrészt az Eger-patak medrének lefedésével valósult meg, de az iskola melletti zöldterületet is rendbe tették.

Termelői piac Makláron az új piac- és rendezvénytéren

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

A piacon összesen 9 pavilon készült, ezekben 2-2 árusítóhely van vízzel és villamoscsatlakozással.  Készült 36 parkoló, ezek a gyerekeket iskolába szállító szülőknek is fontosak, hiszen eddig nehézkes volt megállni az intézmény közelében.

A téren a leburkolt részeken túl több mint 600 négyzetméternyi zöldterület van, fontosnak tartották, hogy természetközeli legyen  a hely. A gyepet a focipályáról telepítették át, illetve olyan többéves, nagy fákat helyeztek át ide egy speciális gép segítségével, melyek eredeti helyükön nem maradhattak, itt viszont árnyat adó lombkoronájuk alá behúzódhatnak majd a rendezvények idején a helyiek. A tér közepére került egy fenyő, a tervek szerint minden évben ez az élő fa lesz majd Maklár karácsonyfája. 

Egerben is megtartották szombaton a termelői piacot. 

 

 

