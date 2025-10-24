A természet a legszebb arcát mutatja Heves vármegyében +fotók

Az ősz beköszöntével Eger és környéke ismét a színek ünnepévé vált. Az Érsekkertben a sétálókat arany- és bordószínű levelek fogadják. Nem a búslakodás időszaka ez, hanem a sétáké, az élményeké és a természet csodáin való gyönyörködésé. A város határain túl, Egerszalók dombjai is színpompás látványt kínálnak: a lemenő nap fényében még varázslatosabbá válnak a domboldalak, az ősz így mindenki számára a nyugalom és a szemnek való öröm időszaka.

A természet színei uralják az Érsekkert sétányait az őszi időszakban

Fotó: Huszár Márk

Az őszi színekben pompázó természetről képgaléria is készült