A természet a legszebb arcát mutatja Heves vármegyében +fotók
Az őszi színekben ragyogó lombok most mindenkit sétára hívnak. Az Érsekkertben a természet aranyba és rozsdába öltözött fái alatt sétálva a levegőben már ott a hűvös, mégis megnyugtató ősz illata.
Az ősz beköszöntével Eger és környéke ismét a színek ünnepévé vált. Az Érsekkertben a sétálókat arany- és bordószínű levelek fogadják. Nem a búslakodás időszaka ez, hanem a sétáké, az élményeké és a természet csodáin való gyönyörködésé. A város határain túl, Egerszalók dombjai is színpompás látványt kínálnak: a lemenő nap fényében még varázslatosabbá válnak a domboldalak, az ősz így mindenki számára a nyugalom és a szemnek való öröm időszaka.
Az őszi színekben pompázó természetről képgaléria is készült
Őszi színekbe öltözött Heves vármegyeFotók: Huszár Márk / Heol.hu
