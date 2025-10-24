Világhírű opera érkezik az Urániába, te se hagyd ki!

Egerben lehetőség nyílik, hogy a világ egyik leghíresebb operaházának előadását a mozi vásznán élvezhessük. Szombaton az Uránia Mozi- és Rendezvényközpont különleges élményt kínál a kulturális programokra nyitott közönségnek: Puccini örökzöld mesterműve, a Tosca kel életre a Royal Opera House közvetítésében.

A Royal Opera House Tosca című előadása október 25-én Egerben, az Uránia Mozi- és Rendezvényközpont vásznán kel életre

Fotó: Dániel Berán

Tosca a vásznon: a világ egyik legismertebb operája október 25-én Egerben

Ezen az estén az egri közönség részese lehet a Királyi Operaház világszínvonalú előadásának. Puccini Tosca című operájában a háború sújtotta Rómában játszódó történet középpontjában Tosca és Cavaradossi áll, akik egymásért és művészetükért küzdenek. A cselekmény során a szerelmesek halálos ellenséget szereznek maguknak a hataloméhes Scarpia báró személyében, aki kegyetlen próbára teszi Toscát. Vajon sikerül a hősnőnek megtalálnia a kiutat?

A Tosca opera plakátja

Forrás: Beküldött fotó

Az előadás felejthetetlen zenével, lélegzetelállító látványvilággal, drámával és szenvedéllyel kápráztatja el a közönséget. A vetítés eredeti olasz nyelven, magyar felirattal történik, így mindenki élvezheti a történet minden részletét.