Világhírű opera érkezik az Urániába, te se hagyd ki!
Szombaton este 18:30-kor a világ egyik legismertebb operája, Puccini Tosca című mesterműve kel életre az Uránia Mozi- és Rendezvényközpont vásznán. Eger is csatlakozik a nemzetközi közvetítéssorozathoz, mely a londoni Royal Opera House előadásait hozza el a világ nagyvárosaiba.
Egerben lehetőség nyílik, hogy a világ egyik leghíresebb operaházának előadását a mozi vásznán élvezhessük. Szombaton az Uránia Mozi- és Rendezvényközpont különleges élményt kínál a kulturális programokra nyitott közönségnek: Puccini örökzöld mesterműve, a Tosca kel életre a Royal Opera House közvetítésében.
Tosca a vásznon: a világ egyik legismertebb operája október 25-én Egerben
Ezen az estén az egri közönség részese lehet a Királyi Operaház világszínvonalú előadásának. Puccini Tosca című operájában a háború sújtotta Rómában játszódó történet középpontjában Tosca és Cavaradossi áll, akik egymásért és művészetükért küzdenek. A cselekmény során a szerelmesek halálos ellenséget szereznek maguknak a hataloméhes Scarpia báró személyében, aki kegyetlen próbára teszi Toscát. Vajon sikerül a hősnőnek megtalálnia a kiutat?
Az előadás felejthetetlen zenével, lélegzetelállító látványvilággal, drámával és szenvedéllyel kápráztatja el a közönséget. A vetítés eredeti olasz nyelven, magyar felirattal történik, így mindenki élvezheti a történet minden részletét.
