1 órája
Vadászkutyák versenyeztek Boldogon + videó
Versenyt rendeztek Boldogon a vadászkutya és vadász közös munkájának jegyében. A szervezők és a résztvevők szerint eredményesen zárult a VII. Zádor Oszkár Emlékverseny.
Október 23-án rendezték meg Boldogon a VII. Zádor Oszkár Emlékverseny elnevezésű megmérettetést, mely verseny a vadászkutya és vadász közös munkáját helyezi középpontba lassan egy évtizede. Az emlékversenyt az Országos Magyar Vadászkamara Heves Vármegyei Területi Szervezete bonyolította le, a helyszín a Boldogi Vadásztársaság területe volt. A megmérettetés a zöld könyv szabályai szerint zajlott, s több szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír.
A Zádor Oszkár Emlékverseny mindig is jelentős esemény
A nyilatkozók – a vadászkamara területi szervezetének elnöke és titkára szerint – azt kell megmutatniuk a vadász, kutya pároknak ebben a versenyben, hogy a kutyák és vezetőik között a munka jól összehangolt és ezért értékelhető is. Polónyi György, a Heves Vármegyei Szervezet elnöke kiemelte: „Ez nem csupán egy verseny, hanem egy olyan esemény, amely a vadászkultúra egyik alappillérét, a kutya és vadász közötti összhangot helyezi reflektorfénybe."
Aki hat lábbal járja az erdőt, az sokkal többet látA Kutya Ezer Arca tárlat megnyitóját követően kérdeztük Csuhaj Lill párját, ifj. Kürtös Lászlót arról, mit jelent a vadász számára a négylábú társ, miközben a szenvedélyének, hobbijának hódol.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A versenyen 13 résztvevő indult, akik magyar vizsla, német vizsla, kis münsterlandi vizsla, breton spániel és pointer kutyákkal versenyeztek, különféle terep- és precíziós feladatokat teljesítettek. A szabályok szerint minden "párost" 20 percig értékeltek, vadászat közben – fácán, illetve vöröslábú fogoly vadászatával – maximálisan négy tölténnyel.
Volt izgalom az országos vércsapa versenysorozat első szilvásváradi rendezvényénA Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület (MOVKE) és a Magyar Tacskókopó Klub szervezésében vasárnap rendezték meg a III. Szalajka Kupát. A verseny a 2020. évi CACT Nehezített és Kölyök Vércsapa versenysorozat első állomása. volt. Két hét múlva
A szervezők szerint a hangsúly nemcsak a versenyeredményeken van, hanem az együttműködés és a szakmai színvonal fejlesztése is cél. Kovács István János, a szervezet titkára úgy fogalmazott: „Ez a rendezvény jó lehetőség a kutyavezetők és vadászok közötti kommunikáció, illetve tapasztalatcsere szempontjából is."
Az eredményhirdetésen az első három helyezett, az "aranyérmes" Bese Antal, a második Uzelman Zsolt és a képzeletbeli dobogó harmadik fokát elfoglaló Panyor Diána vehette át a díjakat. Ő egyéként különdíjat is kapott legjobb női vezetőként. További különdíjasok: legjobb drótszőrű magyar vizsla vezetőként Bese Antal, legjobb Heves vármegyei vezetőként Uzelman Zsolt. A legjobb Heves vármegyei női vezető Légrády Krisztina lett, Savária Anka kis münsterlandijával. A rendezvény a szokásos módon, a vadászhagyományok megtartásával zárult.
Polónyi György portálunknak összegzésként elmondta: az ilyen jellegű megmérettetések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a vadászat hagyományai megmaradjanak, és a résztvevők közötti együttműködés tovább erősödjön.
Egy korszak véget ér: megszűnik a Messenger alkalmazás ezeken az eszközökön