Vadászkutyák versenyeztek Boldogon + videó

Október 23-án rendezték meg Boldogon a VII. Zádor Oszkár Emlékverseny elnevezésű megmérettetést, mely verseny a vadászkutya és vadász közös munkáját helyezi középpontba lassan egy évtizede. Az emlékversenyt az Országos Magyar Vadászkamara Heves Vármegyei Területi Szervezete bonyolította le, a helyszín a Boldogi Vadásztársaság területe volt. A megmérettetés a zöld könyv szabályai szerint zajlott, s több szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír.

A Zádor Oszkár Emlékverseny nagy kihívás vadásznak, vadászkutyának

Fotó: Sike Sándor / Forrás: Beküldött fotó

A Zádor Oszkár Emlékverseny mindig is jelentős esemény

A nyilatkozók – a vadászkamara területi szervezetének elnöke és titkára szerint – azt kell megmutatniuk a vadász, kutya pároknak ebben a versenyben, hogy a kutyák és vezetőik között a munka jól összehangolt és ezért értékelhető is. Polónyi György, a Heves Vármegyei Szervezet elnöke kiemelte: „Ez nem csupán egy verseny, hanem egy olyan esemény, amely a vadászkultúra egyik alappillérét, a kutya és vadász közötti összhangot helyezi reflektorfénybe."