Old timer járművek szállják meg az Andornaktályát

Zoltán az egyesület tagjaként tevékenykedik. Szavai szerint old timer autókkal rajta kívül még négyen foglalkoznak a faluban. Ami a mostai találkozót és vonulást illeti az 1914-es évjárattól az 1988-90 évjáratig tart az érkező öreg járművek életkori skálája.

Az andornaktályai Bölkény Zoltán 4 másik falubelijével "utazik" old timer autókon

Forrás: Bölkény Zoltán

Old timer járművek vonulnak május 1-jén

Bölkény úr portálunkat arról tájékoztatta, hogy a jelentkezett old timerek 90 százaléka levizsgáztatott, de a többi is gyakorlatilag teljesíti az elvárásokat, csak még a szükséges papírok és a rendszám hiányzik. Az egyesületi tag elmondta, hogy egyeztettek Debreczeni Gábor polgármesterrel, hogy a település nagy rendezvényének színesítését szolgálhatja felvonulásuk, jelenlétük.

– Május 1-jén 9 óra és fél 10 között van a találkozónk a Nagykertben. Déli 12-kor a felvonulás a faluban rendőri felvezetéssel, majd közös ebéd a csoportnak. Délután 4 körül zárjuk a találkozónkat. A május 1-jei hangulatot kívánjuk növelni. A járművek nagyob része Eger és környékéről érkezik, de néhányan távolabbról, például Pásztóról is jelentkeztek.

Arra a kérdésünkre, hogy költséges mulatság-e old timer kocsikkal foglalkozni, egyértelműen igen volt a válasz. Illusztrálásul Bölkény úr elmondta: egy lagzinál a menyasszonyi csokor 10-szerese, itt az old timernél is 5-6-szorosa a felár az alkatrészeknek. Míg egy normál kocs festés mondjuk 500 ezer, az old timereknél 1,5 millió, vagy kettő.

– Hozzáteszem persze, hogy az autó, ahogy öregszik, úgy értékesedik is. A legidősebb kocsi pedig itt egy 1914-es Ford T-modell lesz, Füzesabonyból jön – tette hozzá.