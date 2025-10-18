Csak jót akartak, aztán jött a feketeleves – elzavarták a segítőket Egerben!

A Facebookon Pedro Lobo néven van jelen az egri Farkas Péter, aki vélhetően adminisztrátora, de legfőképpen állandó posztolója az Egri történetek a múltból és a jelenből csoportnak. Péter október 1-jén tett közzé itt egy igen érdekes bejegyzést, mi szerint "Nemrégen elindítottak egy olyan folyamatot az egri fertálymesterek, hogy az idők folyamán elbontott, vagy valamilyen okból megsemmisült egri kőkereszteket újra elkészíttetik és felállítják az eredeti helyükre! Ilyen kőkereszt volt a mostani '56-os emlékkő közelében a 19-ik században a Hunyady téren az 1878-as térkép szerint! Ez a kereszt még látható volt az 1920-as években készült fényképen is."

Száz éve még állt a kereszt a mai '56-os emlékkő helyétől pár méterre

Forrás: Facebook/Pedro Lobo

A kereszt a kereszténység legelterjedtebb jelképe

Megkeresésünkre, mi szerint milyen – az utóbbi időkben – felújított, rendbe rakott keresztekről, szent szobrokról van tudomása, ő azzal hárította a választ, hogy sokkal hozzáértőbb és a témában jártasabb ismerősének, barátjának, jelesül Kerékgyártó Józsefnek, a téma lokálpatrióta szakértőjének a cikkét ajánlotta tanulmányozásra. Az Egri Lokálpatrióta Egylet által szervezett "Egri séták nem csak egrieknek" eseménysor előadásai nyomtatásban is megjelentek. A sorozat ötödik kötetében találhatjuk meg a téma szakértőjének az írását, melynek használatához Kerékgyártó József megkeresésünkre a hozzájárulását adta.

