Csak jót akartak, aztán jött a feketeleves – elzavarták a segítőket Egerben!
A magyarság Kárpát-medencei történetével csaknem egyidős a kereszténysége. A történelmi vallás meghatározó jelképei között találjuk a keresztet. Cikkünkben az út menti kőkeresztek múltját és jelenét próbáljuk felidézni az érsekségi központ, Eger életében.
A Facebookon Pedro Lobo néven van jelen az egri Farkas Péter, aki vélhetően adminisztrátora, de legfőképpen állandó posztolója az Egri történetek a múltból és a jelenből csoportnak. Péter október 1-jén tett közzé itt egy igen érdekes bejegyzést, mi szerint "Nemrégen elindítottak egy olyan folyamatot az egri fertálymesterek, hogy az idők folyamán elbontott, vagy valamilyen okból megsemmisült egri kőkereszteket újra elkészíttetik és felállítják az eredeti helyükre! Ilyen kőkereszt volt a mostani '56-os emlékkő közelében a 19-ik században a Hunyady téren az 1878-as térkép szerint! Ez a kereszt még látható volt az 1920-as években készült fényképen is."
A kereszt a kereszténység legelterjedtebb jelképe
Megkeresésünkre, mi szerint milyen – az utóbbi időkben – felújított, rendbe rakott keresztekről, szent szobrokról van tudomása, ő azzal hárította a választ, hogy sokkal hozzáértőbb és a témában jártasabb ismerősének, barátjának, jelesül Kerékgyártó Józsefnek, a téma lokálpatrióta szakértőjének a cikkét ajánlotta tanulmányozásra. Az Egri Lokálpatrióta Egylet által szervezett "Egri séták nem csak egrieknek" eseménysor előadásai nyomtatásban is megjelentek. A sorozat ötödik kötetében találhatjuk meg a téma szakértőjének az írását, melynek használatához Kerékgyártó József megkeresésünkre a hozzájárulását adta.
Ami pedig Pedro Lobo említett bejegyzését illeti, erről Péter azt mondta, hogy csak próbál "nyomást gyakorolni" a fertálymesterekre és a lokálpatriótákra, hogy a hajdanvolt elfelejtett kőkereszteket jó volna eredeti formában és eredeti helyére fölállítani.
– Ilyen volt nem is oly régen a Mária utcai kőkereszt és a Cifrakapu utcai kőkereszt elkészítése és a hajdan volt helyére történt elhelyezése. Én már többször is említettem és fölhívtam a figyelmet például az '56-os kő melletti, 1950-es években még meglévő kőkereszt újraépítésére – fogalmazott Farkas Péter.
A fertálymesterek fontosnak tartják az utcai kőkeresztek felújítását
Megkeresésünkre Várkonyi György a fertálymesterek főkapitánya a kőkeresztek felújításáról portálunknak elmondta: a közelmúltban öt egri keresztet, vagy Mária szobrot újítottak fel a fertálymesterek. Külön érdekessége volt ezeknek a rekonstrukciós munkáknak, hogy a vármegyeszékhelyen csak Vöröskeresztként ismert területen, az Egerbakta felé vezető út mentén is éppen rendbe raktak, lefestettek egy kőkeresztet.
– De aztán kiderült, hogy magánterületen áll, s a terület tulajdonosa elzavarta őket miután megcsinálták – fogalmazott Várkonyi György.
A főkapitány felsorolásából kitűnt, hogy rendbe tettek egy máriás keresztet és mellette a Mária szobrot és a csengős kis harangot a Rákóczi út elején. Ezt még a fertálymesterek állították az 1800-as évek elején. A Cifrakapu utcában helyrehozott szent emlék restaurálását követően dr. Ternyák Csaba érsek áldotta meg a felújított keresztet. A közeli Mária utcában pedig ugyancsak egy Mária szobor felújítása történt meg a testület jóvoltából.
– Ugyancsak Mária szobrot újítottunk fel az ötödik fertálymesteri negyedben, azaz a Farkasvölgyben, valamint a keresztet a Lajosvárosban, a templomkertben – mondta portálunknak a fertálymesteri testület főkapitánya.
Az Egri Lokálpatrióta Egylet városi sétákkal ismertette meg múltunkat
Az Egri Lokálpatrióta Egylet is régi nagy ápolója a város hatalmas értékeinek, emlékeinek. Szinte legendássá lett sorozatuk, az "Egri séták nem csak egrieknek". Egy-egy ilyen programjukon az adott téma legismertebb helyi kutatói, szakemberei tartottak előadásokat, melyeket aztán nyomtatott formában is megjelentettek. Ezen előadások és cikkek sorában lelhető fel – az ötödik kötetben – Kerékgyártó József Útmenti keresztek Egerben címen, a 2014. augusztus 5-én, a Maklári hóstyán elhangzott előadása alapján.
Az írását A Maklári hóstya keresztjei „Isten dicsőségére” címmel olvashatjuk a kiadványban. A legfontosabb bevezető megállapítása a szerzőnek a keresztről, hogy az a kereszténység legelterjedtebb jelképe. A legfontosabb kereszt formájú jelek mindegyike létezett már a kereszténység előtt is. A kereszt a keresztény kultúrkörben Jézus megváltó szenvedésének és Isten tökéletes szeretetének a jele. Jézus a keresztre feszítve adta életét helyettesítő áldozatul. I. Theodosius római császár 380-ban kiadott vallási rendeletével államvallássá tette a Nikaia–konstantinápolyi hitvallás szerinti kereszténységet és eltörölte a keresztre feszítéssel történő halálbüntetést. Ekkortól kezdik ábrázolni Jézus Krisztus kereszthalálát is.
Különbség van kereszt és feszület között
Arról is értekezik a szerző, hogy a magyar szóhasználat megkülönbözteti a keresztet és a feszületet: a kereszt korpusz (corpus = test) nélküli geometriai forma, a feszület a megfeszített Krisztus testét is hordozó kereszt. Feszületet helyeznek el a katolikus, ortodox és evangélikus templomok oltárán, vagy közvetlen közelében. Feszületet visznek a katolikus liturgia szerint a körmenet élén és a püspökök előtt. Kereszt van a katolikus és az ortodox templomok, valamint a legtöbb evangélikus templom tornyán is.
Ennél a pontnál el is érkeztünk cikkünk témájához, az út menti keresztekhez. Út menti, út melletti, útszéli keresztnek azokat a szabadtéri kereszteket, vallásos jelképeket nevezik, amelyek nem az egyház liturgikus cselekményeinek színhelyein (templom-, temető-, kálvária-) területén állnak.
A szerző megállapítása szerint Magyarországon szabadtéri keresztek állításáról a középkor óta beszélhetünk. Ezt támasztják alá a soproni levéltár adatai, melyek szerint már a 15. és 16. században a környékbeli falvakban gyilkosságok színhelyén úgynevezett engesztelő kereszteket állítottak fel. Egyes kutatások szerint az út menti keresztek a középkori templomok, monostorok keresztjeinek mintájára épültek.
A szerző tisztázza egyebek között a kereszt anyagának kérdését. A szabad ég alatt álltak, időt álló építményeknek kellett lenniük. Fakereszteket elsősorban falvakban állítottak, kőkereszteket pedig városokban. A polgárosodás ütemében azonban egyre elterjedtebb lett a falvakban is a kőkeresztek állítása. Megállapítása szerint a városiasodás következtében a keresztek egy része, ma a városok utcáin és terein az egykori településhatárok emlékét őrzi.
Ezen elvi elemzést követően Kerékgyártó József rátér az egri – utak mellett, útkereszteződésben, családi birtokokon, mezőn, szántóföldön, szőlőben álló – keresztek sorsára, azon belül is a Maklári hóstya keresztjeire.
"1780-ban Eszterházy Károly egri püspök a helyi plébánia egyházlátogatási jegyzőkönyvében több keresztet is megemlítettek. Eger városában a Ferences templom előtt és a Xenodochiumban volt egy-egy fakeresztet. A városon kívül a temetőkben és a szőlőkben is álltak keresztek. A szőlőhegyeken összesen 15 kereszt volt. A Maklári hóstya területéhez közel, a Kőporosi szőlő alján 1780-ban egy kereszt állt, amit Majoros György állított.
A Maklári hóstyán az Almagyar szőlőhegyen, Kőporoson és Tihaméron felállított keresztek- feszületek a teljesség igénye nélküli felsorolásából kitűnik, hogy csak a város ezen negyedében legalább három tucat kereszt állhatott és esett át időnként felújításokon.
Azon a bizonyos 11 évvel ezelőtti egri sétán a résztvevők az alábbi kereszteket keresték fel:
A sétán meglátogatott feszületek 1. Kőporos téri Vantsay kereszt, Vantsay György 1824-ben állított keresztje 2. Kőporosi Rabóczky kereszt, Rabóczky Imre és neje Szaladi Mária 1919-ben állított keresztje 3. A Schivik kereszt, Schivik György által 1864-ben emelt kereszt 4. Kertész utcai Rabóczky kereszt, Rabóczky Imre és neje Szaladi Mária 1923-ben állított keresztje 5. Jézus szíve plébániatemplom udvarán álló Mikó kereszt, Mikó Mihály és neje Bóta Mária által 1935-ben állított kereszt 6. Vas kereszt a Merengő utcában, ismeretlen személy 19. század második felében állított keresztje 7. Legányi utcai kereszt, Juhász Pál és neje Mikó Etelka által 1929-ben emelt kőkereszt 8. Szarvas téri kereszt, kőkereszt a 19. századból.
