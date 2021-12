Hazánk utolsó szén­erőműve, a Mátrai Erőmű szenes blokkjainak leállítása 2025-ig végéig megtörténik. Az Energiaklub Coal-out projektjének lakossági kérdőíve a Visonta környéki településeken a szénkivezetés társadalmi hatásait vizsgálta. A dekarbonizáció környezet- és klímavédelmi hasznai megkérdőjelezhetetlenek, de a szénszektorhoz gazdaságilag és társadalmilag szorosan kötődő települések lakosainak számos kihívással kell majd szembenézniük. Győri Kata projektvezető a fórum tapasztalatairól beszélt portálunknak.

– A kérdőíves projekt célkitűzése az volt, hogy az erőmű átállásáról a helyi közösségek is elmondhassák a véleményüket, és visszajelzésükkel formálhassák az átalakítás folyamatát. A mai napon bemutattuk az érdeklődőknek a 420 kitöltött kérdőív eredményét, illetve igyekeztünk platformot biztosítani az itt élőknek, hogy megoszthassák az erőmű átalakításával kapcsolatos gondolataikat, bizonytalanságaikat, feltehessék a kérdéseiket. Ezekre persze, nem feltétlenül mi tudtunk válaszolni, de továbbítjuk azokat az illetékeseknek – fogalmazott.

– A kérdőívekből egyrészt az derült ki, hogy a Visonta környékiek nem érzik elég jól informáltnak magukat az átalakítás mikéntjével kapcsolatban. Másrészt kiderült az is, hogy nagyon tartanak a tömeges munkanélküliségtől. Még akkor is, ha ez nem feltétlenül reális félelem. Aggodalmat okoz a válaszadók körében az is, hogy az erőműhöz kapcsolódó vállalkozások veszélybe kerülnek. Ugyanakkor nagy eredményként értékeljük, hogy látják a környezeti állapot javulásának lehetőségét. A gazdasági megfontolás mellett már fontos a válaszadóknak, hogy a lignittüzelés kivezetésével javul a levegő minősége. További öröm számunkra, hogy arra a kérdésre, milyen gazdasági szektorokra kellene koncentrálnia a fejlesztéseknek a jövőben, a legtöbb voks a megújuló energiaiparra érkezett. Ez azt jelenti, hogy a lakosság látja a zöldenergia-iparban rejlő lehetőségeket. Ez hosszú távon akár az erőműhöz kapcsolódó vállalkozásoknak is egy nagyon jó kiút lehet, illetve már az átmenetben is erre koncentrálhatnak a gazdasági tevékenységük során – összegezte Győri Kata.

Tanulmányt is készítenek

Győri Kata elmondta, az Energiaklub következő lépése a kutatások és fórumok tapasztalatainak összegyúrása egy tanulmánnyá. Az elkészült anyagot sajtónyilvános konferencián mutatják be télen online vagy személyesen. A projektvezető reméli, a gyöngyösi fórum az első lépése volt a párbeszédnek. Látszik, nagyon fontos a lakosságnak, hogy érezze, részese a folyamatnak. Az erőmű és a hozzá kapcsolódó szervezetek dolga ugyan az átalakulás koordinálása, de a maga részterületén mindenki sokat tehet.