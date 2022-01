A vendégeknek File Sándor, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) főtitkára mutatta be az épületet, ahol kialakítottak konferenciatermet, megtalálhatók a vízmű és a kamara irodái, s hat irodát tudnak bérbe adni. Sasvári Szilárd, a Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatója az ünnepségen az együttműködést hangsúlyozta, hiszen az ingatlan több célt és sok embert, vállalkozást szolgál majd ki. A vízmű továbbra is itt fogadja az ügyfeleket, itt található meg a műszaki csoport, segítve az embereket, a cégeket, míg az üzemvitel elköltözött. A társaság együttműködik a HKIK-val, amely így a belvárosban biztosíthat irodákat kisvállalkozásoknak.

Dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke örömét fejezte ki, hogy Gyöngyösön is méltó helye van a kamarának. Az épületről elmondta, korábban közfürdő volt, majd a vízműé lett, itt működött a Gyöngyösi Üzemegység központja. A vízellátás alapszolgáltatás, a kamara is szolgáltat a vállalkozásoknak.

A H2O Kamaraház átadásán Horváth László országgyűlési képviselő köszönte meg a gazdasági szereplők elmúlt évekbeli helytállását. A járvány átírta a világot, megmutatkozott a globális gazdaság sérülékenysége, szerinte nem a korlátlan versenyre, hanem az együttműködésre kell alapozni, aminek a színtere ez a ház is.

Dr. Bánhidy Péter az ünnepség után elmondta, a kamara és a vízmű megállapodása után a köztestület újíttatta föl az épületet nyolc helyi és környékbeli vállalkozás bevonásával. Az ingatlant a kamara bérli és felel a hasznosításáért is. A HKIK folyamatosan működött a Covid-járvány alatt, mindig volt esemény a központban, a hatvani és a gyöngyösi kirendeltség is tevékenykedett. Nemrég Hatvanban is méltó elhelyezést nyert a kamara kirendeltsége, s a gyöngyösi is régi vágyuk volt. Igény volt rá, végre a rendezvényeket saját épületben tarthatják.

A gyöngyösi Kamaraház kialakításánál az egri olyan szempontból volt minta, hogy mindkét helyen van konferenciaterem, a mátraaljai városban a földszinten az eredetit állították helyre. Egerben is vannak irodák, amiket bérelhetnek vállalkozások, erre itt is mód van, hiszen a fennmaradó helyiségeket úgy alakították ki, hogy bérbe adhatók. Remélik, tudják majd hasznosítani. Az átadás után meg is tartották az első összejövetelt az új helyen, a Könyvelő Klub előadásain harminc vállalkozás képviseltette magát.