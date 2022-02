A lemosó permetezés hatására a fák sokkal egészségesebbek és ellenállóbbak lesznek. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a lemosószerek többsége használható a zöld besorolású ültetvényeken és a biokertészetekben is, mivel az összetételük ökológiai gazdálkodáshoz javasolt szer.

– Általánosságban megállapítható, hogy a téli fagyok elmúltával, de még a kezdeti virágzás előtt végre kell hajtanunk ezt a növényvédelmi technológiát. A legjobb hatékonyságot akkor remélhetjük, ha minél jobban kivárjuk a vegetáció indulását, hiszen a károsítók is ilyenkor kezdik meg aktívabb élettevékenységüket. Azt szoktam javasolni, hogy akinek ideje és a pénztárcája engedi, két-háromszor is megismételheti ezt a műveletet. Saját tapasztalat, hogy komoly eredményt lehet elérni az évközi kór- és károkozókkal szemben – hívja fel a figyelmet a szakember, aki szerint február elején-közepén még korai, de ha másodjára márciusban is újra megfürdetjük a fáinkat, azzal sokat nyerhetünk.

Minden kár- és kórokozó ellen hatásos a rezes-kénes-olajos kombinált szer, amit nagy lémennyiséggel, áztatásszerűen végezzünk el. A réznek ebben az időszakban nincs káros hatása az érzékeny csonthéjasokra, akár többször is permetezhetünk, hiszen a réz a lisztharmat kivételével minden gombás és baktériumos betegség megelőzésére alkalmas. Számos károsító rovar telel valamilyen formában a gyümölcsfákon, azokat olajos lemosással lehet gyéríteni, illetve a kénes lemosás is hatékony a fajok nagy része ellen. Kénnel a lisztharmat áttelelő képleteit lehet gyéríteni, aminek a szőlőben van nagy jelentősége. Összefoglalva, ha kombináltszerrel permetezünk, minden növényi kultúrában hatásosan tudunk kora tavaszi lemosópermetezést végezni. A lehullott lombot, ha nem szedtük össze, szintén permetezzük le, hogy az alatta áttelelő kórokozókat és rovarokat meggyérítsük.