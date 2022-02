Projektzáró rendezvényt tartott hétfőn az erdőtelki SBS Kft. A gépek fém alkatrészeit gyártó cég egy gazdaságfejlesztési európai uniós pályázat segítségével bővítette kapacitását. A vállalkozás vezetése a partnereit hívta meg az eseményre, amelyen bemutatták nekik az elkészült és fölszerelt csarnokokat, illetve a már üzembe állított gépeket. Balogh László ügyvezető igazgató a megjelent vendégekkel ismertette, a fő beruházás egy kétezer négyzetméter alapterületű gyártócsarnok felépítése volt, létrehoztak egy új festőüzemet, illetve hegesztőrobotot is vásároltak. Európa gépgyártói közül a legjobbak közé kerültek, a megrendelői körük tagjai a világ vezető gépgyártói, amelyek egyre nagyobb és egyre több alkatrészt kérnek tőlük. Az árakért ugyanakkor még meg kell harcolniuk, de a megállapodások már egyszerűbbek, mint néhány éve voltak.

A cégbemutatón elhangzott, az SBS tavalyi árbevétele 25,3 millió euró volt, idén pedig 32,8 millió eurós bevétellel terveznek. A válság előtti évben, 2019-ben 19,4 millió euró árbevétellel zárták az évet, ennél a 2020 gyengébben sikerült. A négy telephellyel rendelkező SBS-nél jelenleg négyszáz ember dolgozik, évente 15 ezer tonna fémet munkálnak meg. Hegesztett, megmunkált, festett részegységeket, alvázakat, gémeket, utánfutókat, forgógémeket gyártanak építőipari, mezőgazdasági gépekhez, céljaik között kikötői berendezések gyártása is szerepel.

Az uniós GINOP-os pályázaton a cég 920,4 millió forint támogatást kapott, amelyből egy nagy tömegű fémalkatrészek megmunkálására alkalmas Ronin horizont CNC-t is vásároltak. Ebből kevés található Európában. Ezen kívül hegesztőrobotokkal, informatikai eszközökkel, egy félautomata festő üzemmel is bővültek. Utóbbiban tíz tonna teherbírású konvejorpályával mozgatják a darabokat, de túlméretes alkatrészeket is le tudnak festeni az üzemben.

Képzések és szervezetfejlesztés is a program részei voltak. A vállalkozás növelte a beszállító képességét, hiszen minden területen – hegesztésben, megmunkálásban, technológiában és festésben is – nőtt a gyártókapacitás, így jobban ki tudják szolgálni multinacionális megrendelőik igényeit.

Más beruházások is zajlanak az SBS-nél, hangzott el a tájékoztatón és a céglátogatáson. Szerelőüzemet hoznak létre, robotizált automata esztergacellát alakítanak ki, zajlik egy új fiber lézervágógép beüzemelése, bővítik a szociális területeket, a központi raktárat és az oktatóműhelyt. A cégnél két éve kezdték el bevezetni az SAP vállalatirányítási rendszert, ennek második ütemét is megvalósítják. Az SBS a további beruházások révén összeszereléssel tudja bővíteni tevékenységét, az itt gyártott fém alkatrészeket föl tudják szerelni a kívánt elektronikai, hidraulikai elemekkel.