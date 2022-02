– Az egyes szőlőfajták szürethez viszonyított érési fázisai szerint metszünk. A szőlő tenyészideje mintegy kétszáz nap, most az Irsai Olivérek, a cserszegi fajták ültetvényeiben folyik a munka. A későbbi érésűek ezután következnek, mert a vegetációs időszakuk is később indul. Metszeni akkor a legjobb, ha nem fúj a szél, nincs csapadék. Ezzel együtt szükség lenne hóra vagy esőre, hogy a talaj tavaszra feltöltődjön vízzel. A mostani tartós kemény fagy is hasznos, mert a talajban kevesebb kártevő vészeli át a telet – magyarázta Babiczki László.

A borász elmondta, hogy a pincében eközben a borkezelések folynak.

– Szerdán kezdtük fahordóba tölteni a 2021-es cabernet franc borunkat. Nagyon jó évjárat a tavalyi, az újborok illatosak, aromásak. Magyar tölgyből készült hordókat használunk. Most tízet avattunk be belőlük, azaz, töltés előtt a feneküket tíz liter vízzel áztattuk, hogy ne eresszenek, ha beleöntjük az újbort. A lényeg az, hogy a nyers fa csersavai beleoldódjanak a borba. A vörösbornál ez remélhetőleg bársonyosabbá, teltebbé teszi a végeredményt. A Mátrában a könnyebb, gyümölcsösebb borok vannak jelen, amihez az acéltartályos technológia nagyon jó, az alapborok nekünk is abban készülnek. A fa­hordókba azok kerülnek, amelyek a prémium palackos ­borkategóriásak lesznek majd – foglalta össze Babiczki ­László.

A család segít - A szőlőmunkásokról ­szólva Babiczki László ­elmondta, hogy a mezőgazdaságban felnőtt generációk mára már szinte teljesen eltűntek. Nagyon nehéz a fiatalabb korosztályokat rávenni az agrármunkára. A borász arról beszélt, hogy a saját területe nem túl nagy, családi összefogással igyekeznek rendben tartani, metszeni, a zöldmunkákat elvégezni, s gépesíteni, amit lehet. Az a véleménye, hogy hasonló a helyzet a borvidék többi gazdájánál is.