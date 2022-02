– A gázpiaci árak alakulása a Magyar Villamos Műveknek, az MVM-nek is nagy veszteségeket okozott. Befolyásolja ez az árváltozás a gázerőművek építését? Mire lehet számítani a következő évtizedben, milyen árak lehetnek?

– Az elmúlt évek két hibája vezetett oda Európában, hogy gázellátási válság alakulhatott ki. Egyrészt a zöld kérdésben ideológiai megközelítést felvevő országok megfeledkeztek arról, hogy mindaddig, amíg a klímasemlegességet elérjük, fűteni kell az otthonokat és működtetni az ipart. Egész egyszerűen földgázellenes hangulatot építettek föl, ami azután elvezetett a második hibához, miszerint a hosszú távú megállapodásokat megpróbálták leépíteni. A spot piacra bízták az ellátást, de onnan csak akkor lehet kiszámíthatóan vásárolni, ha van földgáz, ugyanis, ha éppen nincsen a piacon, akkor csak a hosszú távú megállapodások működnek. A mostani válságot is részben ez indukálta: hiába várták Európában a leszerződött cseppfolyós gázmennyiséget, azt elvitték Délkelet-Ázsiába, mivel ott több pénzt lehetett érte kapni. Mi szerencsésebb helyzetben vagyunk, tekintettel arra, hogy van hosszú távú gázvásárlási szerződésünk Oroszországgal, amelynek keretében négy és fél milliárd köbméternyi gázt tudunk kiszámítható módon vásárolni évente. Olyan árat sikerült kialkudni, ami lehetővé teszi, hogy a jövőben is fenntartsuk a rezsicsökkentés eredményeit. Október elsején lépett életbe a szerződés, azóta a gáz menetrendszerűen érkezik, így gázellátási zavarra nálunk nem kell számítani.

– Energia szempontjából kulcskérdés a paksi bővítés. Ha zölddé minősítik az ­atomenergiát, van-e esély arra, hogy ­nyugati atomerőművet építsen az ország európai uniós támogatással?

– Atomerőművek tekintetében viszonylag kevés szóba jöhető technológia van. A paksi erőmű is nagyrészt nyugati technológiára fog épülni, és bár a fővállalkozó a Roszatom, de a turbinát az amerikai General Electric gyártja, a vezérlést a francia Framatom, valamint a német Siemens. Ami a nukleáris energia zöld mivoltát illeti: ha szakmai alapon hoznának döntést, akkor ennek már rég el kellett volna dőlnie, hiszen Paks II építésével évi 17 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást előzünk meg. A kérdésben azonban politikai, ideológiai vita zajlik, hiszen számos jelentős országban kormányzati pozícióban vannak a zöld pártok, és az ő meggyőződésükbe nem fér bele az atomenergia. Tehát politikai okok miatt van a kérdésben szembenállás.

– Szóba kerültek már az oroszok. Meglehetősen feszült a viszony katonai téren és gazdasági szankciók is életbe léptek. Mik a kilátások a megegyezésre, milyen oldalon tárgyalunk?

– Nekünk világos történelmi tapasztalatunk van: a Kelet és Nyugat közötti konfliktusokban Közép-Európa általában veszíteni szokott. Ezért mi nem vagyunk érdekeltek semmilyen konfliktus kiújulásában. Az értelmes, higgadt párbeszédben hiszünk, ezért arra kérjük a nagy világhatalmakat, hogy viselkedjenek racionálisan, nyugodtan ebben a helyzetben, ugyanis a szembenállásban a mi bőrünkre megy a játék. Nem akarunk újra vesztesek lenni, nem akarjuk, hogy a térségünk beleszoruljon ebbe a konfliktusba és veszítsen. Örömmel üdvözöltük, hogy az amerikai és az orosz elnök többször is egyeztetett egymással, a két külügyminiszer pedig találkozott. Azt kérjük, hogy folytassák és oldják meg ezt a feszült helyzetet.

– Az orosz követelések között szerepelt, hogy ne legyünk NATO-tagok. Mi erről a véleménye?

– Nem tudom, volt-e ilyen követelés, de nyilvánvalóan nonszensz, hogy bárki elvitassa egy másik ország jogát a saját jövője kijelölésére. Nem tudok arról, bárki is követelte volna azt, hogy Magyarország ne legyen NATO-tag.

– Milyen most hazánk viszonya Ukrajnával és mire törekszünk a jövőben?

– Ukrajna az egyetlen olyan szomszédunk, amellyel az elmúlt években nem jó irányba mentek a dolgok. Mindenki mással történelmi összevetésben is a legjobb viszonyban vagyunk, Ukrajnával azonban ez sajnos máshogy alakult. Nem miattunk alakult ez így, hiszen közvetlen kapcsolatom volt az összes ukrán külügyminiszterrel, és számos pozitív gesztust tettünk: ha kellett, lélegeztetőgépet, víztisztításhoz klórt, továbbá pénzügyi segítséget adtunk, gázt szállítottunk, sérült katonákat láttunk el, vagy az ő gyerekeiket üdültettük. Ehhez képest mi semmilyen pozitív gesztusban nem részesültünk. A kárpátaljai magyar közösség jogait folyamatosan és durván megsértik jogszabályokkal, hatósági fellépéssel. Számtalanszor kértük, hogy ne tegyék. Addig, amíg fennmarad a jogsértő gyakorlat, nagyon nehezen tudunk bármi támogatást adni a jövőben. Természetesen a területi integritásuk, szuverenitásuk mellett kiállunk, de ennél szélesebb körű együttműködést nehéz elképzelni, amíg így bánnak a magyarokkal.

– A tiszai vízszennyezés java Ukrajnából, valamint Romániából jön, és Kiskörén gyűlik föl. Milyen megoldásokat ajánlott Magyarország a probléma rendezésére?

– Rendszeresen tárgyalunk velük és természetesen a románokkal is, hogy léptessenek életbe olyan intézkedéseket, amelyek megelőzik a további szennyezéseket. Romániával könnyebb, mert a környezetvédelmi miniszter magyar nemzetiségű, ennek köszönhetően szót értünk vele. Ukrajnának fölajánlottuk, hogy szívesen adunk forrásokat olyan beruházásokhoz, amelyek szükségesek a szennyezések megelőzéséhez, megszüntetéséhez és a Tisza tisztábban érkezzen hozzánk. A praktikus együttműködés is főleg az ukrán lassúság, a belső hivatali rivalizálás miatt nehezebb.

– A boszniai szerbek támogatása diplomáciai összetűzést, látogatáslemondást eredményezett. Milyen hatással van ez a kapcsolatokra, a horvátországi és a szerbiai magyar kisebbségekre?

– Az egész Nyugat-Balkán ügyét rendkívül fontosnak tartjuk, és sajnáljuk, hogy a nyugatiak, valamint az észak-európaiak nem értik a térség jelentőségét. A régió biztonsága, nyugalma, fejlődése alapvetően meghatározza az egész kontinens biztonságát. Mi az uniós csatlakozási folyamatok felgyorsításában látjuk a kulcsot, meg abban, hogy az európaiak kölcsönös tisztelettel viszonyuljanak a Nyugat-Balkán országaihoz, ne pedig lenéző módon, szankciókkal dobálózva. Bosznia-Hercegovina kétségtelenül kulcskérdés. A gazdasági fejlődés nagyon fontos előfeltétele a nyugalomnak, a stabilitásnak, ezért vállaltuk, hogy szívesen hajtunk végre gazdasági programokat a Boszniai Szerb Köztársaságban, Bosznia-Hercegovina szerb entitásában. Szerbia ma a területén élő magyar közösségnek a legtöbb jogot biztosítja, Horvátországgal pedig a kisebbségügyi együttműködésünk példaértékű. Mi a horvátokat is támogatjuk abban, hogy a Daytoni Megállapodásnak megfelelően, mint államalkotó nemzet, Bosznia-Hercegovinában önállóan választhassák meg a hármas államelnökség horvát tagját.

– Németországban kormányváltás volt, milyenek a politikai, gazdasági kilátások Németországgal? Milyenek Franciaországgal?

– A német beruházói közösség a legnagyobb hazánkban, hatezer német vállalatnak 300 ezer alkalmazottja van Magyarországon, és közel 20 milliárd eurónyi tőke érkezett onnan. A gazdasági együttműködés jó alapot ad, az első számú kereskedelmi partnerünk, a legnagyobb exportpiacunk, iparunk ezer szálon kötődik hozzájuk, és a védelmi ipari területen is egyre szorosabb a kapcsolat. Természetesen számos társadalmi kérdésről máshogyan gondolkodunk, mint a német kormánykoalíció, ilyen például a migráció vagy a család fogalma. A kétoldalú kapcsolatokat azonban arra alapozzuk, hogy olyan területeken működjünk együtt, amelyek mindkét országnak előnyösek. A választások után lenyugszik a hangulat, és Németországgal is vissza tudunk térni a normális együttműködési pályára. A franciákkal való viszonyban pedig meghatározó a francia elnök és a magyar miniszterelnök jó személyes nexusa, emellett egy nagyon fontos kérdésben, az atomenergia ügyében is szoros szövetség van köztük. Mindkét kormány küzd azért, hogy a nukleáris energiát ne érje negatív diszkrimináció.

– Milyen szerepet vállal a magyar állam repülőterek kapcsán? Program is indul a fejlesztésükre.

– A Liszt Ferenc reptér megvásárlására a választás után térünk majd ki, ezt a miniszterelnök úr is világossá tette. Szükség van komoly fejlesztésekre, amik még utasbarátabbá teszik azt, hiszen például, amikor egy turista megérkezik, az első élményét pozitívvá kell varázsolni. Fontos lesz döntést hozni a belváros és a repülőtér összeköttetésének modernizálásáról. Ami Debrecent illeti, valóban komoly állami fejlesztés indul. A kormány a közelmúltban döntött arról, hogy a kifutópálya felújításának munkálatait megkezdjük. A kifutó 2024-ig üzemképes, ezt az időtartamot meg kell hosszabbítani. A kormány 300 millió forint támogatást adott ahhoz, hogy újabb járatok induljanak Debrecenbe, a legutóbbi eredmény, hogy december óta heti két járat indul ide Moszkvából. A légi teherszállításból a magyar kormány is kiveszi a részét, a járvány alatt nehéz volt légi szállítási kapacitást szerezni, azaz teherszállító repülőt bérelni, ezért úgy döntöttünk, hogy veszünk egy tehergépet, amelyet a Wizz Air üzemeltet. Heti négyszer repül Budapest és különböző kínai repterek között, szállítja az árukat oda-vissza. Ez egy kifejezetten jó vétel volt, a magyar állam egy új képességét építette föl.