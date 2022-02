Újra megválasztották szerdán Szendrei Lászlót, a Heves Megyei Gazdakörök Szövetségének elnökét a gazdák szerdán, tisztújító ülésen.

– Mikor én hívtam a gazdákat, akkor mindig jöttek, így magától értetődő volt, hogy én is itt leszek önök között – köszöntötte a résztvevőket Nyitrai Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott. Elmondta, az Orbán Viktor vezette polgári kormány az elmúlt tizenkét évben úgy hozta meg a gazdákat érintő döntéseit, hogy a véleményüket mindig kikérte.

– Az elmúlt több mint tíz esztendőben megvédtük a magyar földet, kiálltunk a magyar gazdákért Budapesten és Brüsszelben, ezt meg is érdemlik a gazdálkodók. A pandémia sújtotta években ők voltak az egyikei azoknak, akiknél nem volt home office. Negyvenhat nap múlva országgyűlési választások lesznek, a polgárok az ország hosszútávú jövőjét befolyásoló döntést hoznak. Tudni kell, mire számíthatnak mindkét oldalról. A Gyurcsány-Bajnai kormány kiárusította volna a földeket. Nincs két baloldal, most is a múlt kopogtat az ajtón. Miniszterelnök-jelöltjük, Márki Zay Péter már bevezette Hódmezővásárhelyen a földadót. Magyar gazdák nélkül nincs polgári kormányzás. Jakab István, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének (MAGOSZ) elnöke hamarosan országjárásra indul, a gazdákat felkeresik. Közös eredményekről tájékoztatják őket, s véleményüket kérik – ismertette.

Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott arról beszélt, hogy a kormányhivatal is igyekszik támogatni a gazdák munkásságát. Rámutatott, a kormány vidékfejlesztési stratégiáját minden gazda ismerheti. Ez a jövőben is megmarad, óriási összegeket szánnak vidékfejlesztésre.

– Arra kérek minden felelős vezetőt, hogy időben hozzuk helyzetbe a gazdákat a szén-dioxid kibocsátás uniós szabályozásával kapcsolatban. Fel kell készülni erre, hiszen nagy felelősség lesz rajtunk. Örömmel mondom, hogy az ökológiai gazdálkodás is előtérbe került. A jelenleg is nyitva álló felhívások, az öntözési közösségek támogatására, külterületi utak fejlesztésére, vízgazdálkodásra is elérhetőek. A polgári keresztény kormányzat elkötelezett az agráriumban tevékenykedők irányába - fogalmazott.

Ignác Balázs, a Magyar Államkincstár igazgatója kiemelte, szeretné megerősíteni, hogy az elmúlt időszakban a kormányzat nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy a gazdák munkáját támogassa. A MAGOSZ a gazdák javaslatai alapján számos alkalommal módosított akár a pályázatok technikai részletein is. Hiszen csak jó, életszerű pályázati felhívásokal lehet jól dolgozni.

Jakab István ,a MAGOSZ elnöke arról beszélt, köszönet illeti mindazokat, akik a Heves megyei gazdák összefogáshoz hozzájárultak.

– Képesek voltunk létrehozni, egy tudásközpontot, egy olyan kamarát, ahol bármelyik gazdát 24 órán belül el lehet érni. Ehhez kellett egy partnerség, melyet megkaptunk a kormánytól – vélekedett-

– Öt éve ugyanebben a teremben, remegő lábakkal és rengeteg ambícióval vállaltam el tisztségem – emlékezett vissza Szendrei László. Igyekeztem megtalálni mindenkivel a közös hangot, gyakorlatilag nincs olyan a teremben, akivel nem tudtunk jól együtt dolgozni a megyei gazdaság hírnevének öregbítésén – mondta. Hangsúlyozta, hogy jó viszonyt sikerült kiépíteni a hivatali és kormányzati szereplőkkel is. Hozzátette, Heves megye az a terület, ahol a mezőgazdaság minden formája megtalálható a területi adottságoknak köszönhetően.

– Nem volt olyan nap, hogy ne csörgött volna a telefonom, vitás ügyeket is sikerrel rendeztünk. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy a gazdabékét sikerült elérni és fenntartani megyénkben. A koronavírus-járványig több mint száz gazdafórumon vettünk részt a megyében. Külföldi gazdaszervezetekkel is felvettük a kapcsolatot. Szakmai napokat tartottunk – sorolta, majd kitért arra is, hogy támogatásáról biztosítja dr. Pajtók Gábort, aki a Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltje, majd támogatói aláírásaikat nyújtotta át.

– Annak érdekében, hogy ne ziláljanak szét bennünket április 3-án, a jelenlegi kormány megmaradása mellett kell szavazni - emelte ki. Dr. Pajtók Gábor köszönetét fejezte ki. Ismertette, hogy a jelöltállításhoz szükséges kézjegyek már régen megvannak, de a támogató aláírásokra is szüksége van, ezeket azért is gyűjtik, mert szeretnének kapcsolatot tartani az őt támogató polgárokkal.

– Az, hogy az ellenzék nem tud alternatívát állítani a jelenlegi kormány mellett, nem volna olyan nagy probléma, de az, hogy nemzetietlenek és a választópolgárok akaratával szembe mennek, már nagy probléma - fogalmazott dr. Pajtók Gábor.