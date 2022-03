A nemzetközi piacokon is megállja a helyét a településen működő, kozmetikumokat és tisztítószereket gyártó Gironde Kft.A térségből közel hetven embert foglalkoztató társaság termékeit nemcsak a hazai áruházak polcain, hanem Európa több országában is megtaláljuk. A napokban Horváth László, a térség országgyűlési képviselője is látogatást tett a cégnél, és gratulált az elmúlt években elért eredményekhez. Facebook oldalán azt írta, a siker kulcsa az elszántság, a szorgalom, a minőségre és a fejlődésre való folyamatos törekvés, melyhez a Gironde és társcége, a Pet Form Kft. közel egymilliárd forint pályázati forrást hívhatott le az indulástól eltelt időszakban.

A képviselő kitért arra is, hogy a 23-25-ös Ózd-Bátonyterenye útszakasz rekonstrukciója újabb lendületet adhat a társaságnak, s további pályázatok bevonásával jelentős eszközfejlesztést is terveznek a közeljövőben. Terveik megvalósulásában a kormányra is számíthatnak - jelezte a honatya.