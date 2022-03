A közelmúltban Mezőkövesden is rendeztek tájékoztató fórumot az Észak-magyarországi Life projekt keretében, amely azt a célt szolgálja, hogy a Mátrai Erőmű átalakításával járó átmenet igazságos legyen. A társadalmi és gazdasági változások sok ezer ember életét befolyásolják.

A rendezvényen szót kapott Mata Tibor, az MVM Mátra Energia Zrt. bükkábrányi bányaigazgatója, aki a cég átalakítási terveiről árult el újabb részleteket. Megismételte, az átállást az igazságos átmenetet támogató uniós alapból és más uniós és hazai pénzekből finanszírozzák majd. A bányák és a lignites erőmű 2025-ig működnek, azon túl is végzik tevékenységeiket az ipari park vállalkozásai, az állami cég leányvállalatai pedig gép- és alkatrészgyártó, mélyépítő munkát végeznek, illetve a biomassza felhasználásában vesznek részt.

Kifejtette, 2025 után rekultiválják a bányákat, megépülnek a napelemparkok, kombinált ciklusú gázerőmű, illetve háztartási hulladékot égető kazán is termeli majd a villamos energiát. Bővítik az ipari parkokat, új beruházásokat igyekeznek odavonzani, a karbantartó cég külső megrendelésre fog dolgozni, gépet gyártani. 4

Az MVM Mátra Gép Kft. jövőjét a gépgyártásban, hadiiparban látják, beszállnának a vasúti kocsigyártásba, bányagépek alkatrészeinek, acélszerkezetek, haditechnikai eszközök alkatrészeinek gyártásába, bontanák a bányagépeket, vállalnának javításokat, összeszerelnék a naperőművek tartóeszközeit. Az MVM Mátra Mélyépítő Kft. közreműködne a bontási, építési munkákban, a paksi atomerőmű építésében, az MVM Ovit hálózatépítésében, út- és vasútépítéseken, s szolgáltatásként egyebek között javítást, raktározást, gépek bérbeadását vállalná. A bányák inert hulladékot is befogadnának, ezt is kezelnék.

Év végéig előkészítik az első száz megawattnyi napelempark telepítését, további negyven megawattnyit pedig 2024–2025-ben terveznek építeni a bánya előrehaladásával. Mint Mata Tibor elmondta, munkatársai közül 25-en dolgoznak most is a felsőzsolcai naperőmű üzemeltetésén és karbantartásán, de hozzájuk tartozik majd még több napelempark is.

Indul egy tisztaszén-technológiát alkalmazó pilot projekt, amely nem erőmű lesz, hanem csak egy üzem. Az első mintákat a Miskolci Egyetemhez beszállították, miniatűr körülmények közt elkezdődtek a kísérletek. A kidolgozott módszerekkel hasznosítható lenne a lignitvagyon.

Fő cél a munkaerő megtartása

Mata Tibor előadásában kitért az ipar- és környezetfejlesztésre is, s elárulta, a fotovoltaikus erőművek egy részét kivéve minden előbb említett beruházás Visontán valósul meg. A fő cél a munkaerő megtartása lesz, a dolgozók 98 százaléka legalább egy szakmával rendelkezik. Maguk is kidolgoztak ötleteket, amelyek a továbbfoglalkoztatást szolgálják és amelyben szükség lesz a szakértelmükre. Az ötletek közül tizennyolc projekt kidolgozása kezdődött el, ezek összesen 825 munkahely megtartását segítenék és 48 milliárd forintos beruházást igényelnének. Érintik a körforgásos gazdaságot, a megújuló energia ipart, a zöld közlekedést, az agráriumot, a régiós turizmus fejlesztését, az iparfejlesztést. Március végéig átvezetik őket. Önállóan vagy más cégekkel közösen tervezik őket megvalósítani 2025-ig. Annak érdekében, hogy legyen átmenet egyikről a másik munkahelyre, ezek közül párnak már 2024-ben, 2025-ben el kell indulnia. Háromnak már a helye is ki van nézve, egy projekt döntésre vár és hamarosan indulhatna, kettőnek elkészült az üzleti teve, ezek közül az egyik hatósági engedélyezés alatt van. A bányaigazgató hozzátette, 2026–2029 között folytatódni fog a bányák rekultivációja, és mennek még nyugdíjba is munkatársak.

Az igazságos átmenet alap 103 milliárd forintjából 36-36 milliárd forint jut Hevesnek és Borsodnak, a többi Baranyának. Emellett lesz még több támogatás is, amiből megvalósulhatnak a tervek.

Mata Tibor szerint 2020-től épül a jövőkép, ami addig nem létezett, bár voltak ötletek, a hosszú távú tervekben is 2025-ig tartó működés szerepelt.

A hidrogénben nagyon bíznak

Kitért arra is, hogy a hidrogénhez is nagy reményeket fűznek ma, de jelenleg a fotovoltaikus energiatermelés tart előrébb. A hidrogénről 2-3 év múlva még nem beszélnek majd úgy, mint a naperőművekről, igaz, azok sem tartottak még ezen a szinten tíz éve. A világ azonban a hidrogén irányába megy, ők is afelé tervezik a továbbmenetelt. A Mátra folyamatos lehetőség lesz a jelenlegi és új partnereknek.