Közel másfél milliárd forintból fejlesztett az elmúlt két évben a Sanatmetal Kft. Az orvosi, gyógyászati eszközöket gyártó egri cég az Egészségipari Támogatási Programban kapott 724 millió forint állami támogatást a fejlesztéshez, amelyhez a vállalkozás 746 millió forint önerőt tett hozzá. Egyebek mellett felújítottak több öltözőt és a szociális blokkot, új tisztateret építettek, s vásároltak tizennégy modern termelő berendezést, köztük CNC gépeket, sterilizálót. Új technológiai lehetőségek nyíltak további automatizáció, robotizáció felé.

A csütörtöki ünnepélyes záróeseményen Varga Mihály pénzügyminiszter aláhúzta, a Sanatmetal az elsők között került be az Egészségipari Támogatási Programba. Az elmúlt évek eseményei, a koronavírus járvány és a most Ukrajnában zajló háború is arra hívja föl a figyelmet, fontos az önellátás, egyebek között a saját egészségügyi gyártók megléte. Korábban a hazai kórházak nyolcvan százalékban külföldi beszállítók termékeit használták. Állami támogatással jött létre orvosi maszkgyár, pipettagyár, s két cég is képes lélegeztetőgépeket gyártani. Ötvenhét cég 87 milliárd forint beruházást hajtott végre az állami pénz segítségével. Helyben lehet tartani a szellemi potenciált és az exportteljesítmény is nőhet, hangsúlyozta.