Új üzem alapkövét tették le a bélapátfalvi ipari parkban március 24-én. A Schnaider Polymetall Kft. eddig polikarbonát termékek kereskedelmével foglalkozott, most a gyártásba is belevágnak. Ferencz Péter, Bélapátfalva polgármestere elmondta, ma már más az iparterület, mint a cementgyár idejében volt, sokat küzdöttek az ipari parkért, amely kezdetben egy lepusztult, ötvenhektáros terület volt, de azóta sokat költöttek rá. A munka beérett, új üzemek épültek, korszerű cégek működnek benne, amelyek már több embert foglalkoztatnak, mint a cementgyár a bezárás idején. Kifejtette, európai uniós támogatás révén tavaly fejlesztették az ipari park infrastruktúráját, a víz-, szennyvíz-, tűzivízhálózatot, a gázt és az elektromos infrastruktúrát. Szeretnék, ha több új cég vetné meg itt a lábát. Örül, hogy a Schnaider Polymetall ide települ, s munkahelyet biztosít.

Horváth László, a térség országgyűlési képviselője a nehéz időkről beszélt, és arról, hogy képesnek kell lenni jó döntéseket hozni időben, bátornak kell lenni.

A Bélapátfalván élők tudják, honnan indult a város és hová érkezett, van okuk az önbizalomra. Jó lenne, ha valaki segítene, de általában magára számíthat az itt élő, a bélapátfalvi település vezetésének többet kell dolgoznia, mint más vidéken lévő városoknak. Van miért bízni, van miért dolgozni, ha van helyben életerő, elképzelés, az mindennél többet segít.

Olyat gyártanának, ami ilyen minőségben nincs hazánkban

Schnaider Péter, a Schnaider Polymetall Kft. ügyvezetője elmondta, 24 éve nagykereskedőként indultak. Pár éve döntöttek arról, hogy gyártani szeretnének, nagyobb hozzáadott értéket teremteni. Bélapátfalvára a családi kötődés mellett azért esett a választás, mert itt kaphattak állami támogatást, szükség van új cégre és segíteni szeretnék a terület fejlődését. Tízéves tervük van, elsőként olyan terméket gyártanának, amely ilyen minőségben nincs Magyarországon. Remélik, tudnak olyan minőségű terméket gyártani, amire szükségük lesz a csarnoképítőknek, ezután bővítenék termékpalettájukat.

Schnaider Péter portálunknak elmondta, egy írországi gyárral vannak kapcsolatban, ahol speciális tetőpaneleket készítenek. Ezeket folyamatosan fejlesztik, amelyben ők is részt vesznek, a legújabb innovációkkal gyártják majd a paneleket Bélapátfalván is. Gépparkjuk folyamatosan fejleszthető lesz, előbb a csarnok felén folyik majd a gyártás, később a bővülő választékkal megtöltenék az egész 1500 négyzetméteres üzemet.

A szükséges alapanyag külföldről érkezik majd, itthon nincs, de Európában is alig található ilyen gyártó. Apróbb alkatrészeket szeretnének majd itthon készíttetni. Mint mondta, az összes hazai csarnoképítőnek beszállítanak, velük egyeztetve döntöttek a tetőpanelek gyártása mellett. A bevilágítás problémát jelent a könnyűszerkezetes csarnokok esetében, erre szeretnének műszakilag és költségben is jó alternatívát ajánlani. A régi, vasbeton csarnokoknál üveggel oldották meg a bevilágítást, de az üveg sem szereti a dilatációt, törik, balesetveszélyes, különösen a dolgozók feje fölött. Az acélszerkezetes csarnokoknál az üveg nem jöhet szóba, modern anyagra van szükség. Ezek jó hőszigetelő anyagok, s együtt mozognak az épületekkel. Egyre inkább számít a villamosenergia-fogyasztás, alapvető elvárás, hogy minél több természetes fény jusson a csarnokba. A saját üzemüket is úgy újítják föl, hogy ilyenekkel borítják majd az oldalfalat. A csarnok átalakítása áprilisban kezdődik, s idén szeretnék átadni. A dolgozók keresését (pár emberrel indulnak, s 15–20-ig fejlesztenék a létszámot) nyáron kezdik meg, a kiválasztottak Írországban sajátítják el az alapokat, és itthon továbbképzik őket. A beruházáshoz 183 millió forint uniós támogatást kapott a cég, a fejlesztés költsége a tervezetthez képest nőtt, de előrelátók voltak a gépek megrendelésénél és az építőanyagok beszerzésénél, így stabilizálták a költségvetést.