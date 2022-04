A jelenlegi szabályozás szerint a népszerű falusi családi otthonteremtési kedvezmény – a falusi csok – június végéig, a keresett lakásfelújítási támogatás és a babaváró hitel az év végéig elérhető. Tapasztalt, munkájára igényes építőipari szakembereket már régóta nehéz találni. A kormány családtámogatási rendszerének köszönhetően az idén is sokan vághatnak bele otthonuk felújításába.

A nagy érdeklődést kihasználva azonban sok önjelölt amatőr indít vállalkozást annak reményében, hogy hirtelen nagy összegeket kereshet. Megjelentek olyan haszonleső vállalkozások a piacon, amelyek felületes szaktudással, lelkiismeretlen átverésekkel keserítik meg a megrendelők életét. A tapasztalt szakemberek szerint sokan utaznak a gyanútlan megbízók pénzére.

Farkas Gábor hatvani vállalkozó lakásfelújításokkal foglalkozik, s arra hívta fel a figyelmet, mindig utána kell járni, hogy a kivitelezésre kiszemelt cég mióta létezik.

– Ha túl friss a vállalkozás, érdeklődjünk róla – tanácsolta Farkas Gábor. – A megbízható cégeket megtaláljuk az interneten.

Mindig kérjünk referenciát, a korábbi megrendelők telefonszámát, hogy meg tudjuk kérdezni, meg voltak-e elégedve az adott vállalkozó munkájával. Minden munkálatot szerződésbe kell foglalni. Én először mindig felmérem a munkafolyamatokat, s e-mailen tételesen feltüntetem ezek elemeit az anyagszükséglettel és a kivitelezés ütemtervével együtt. A kifizetés ütemezését is szerződésben rögzítem.

Ismerve a jó szakemberek jelenlegi igen nagy lekötöttségét, bizony gyanús lehet, ha valaki azonnal tud kezdeni, vagy az is, ha előleget kér. Az előlegről, még ha szerződésbe foglaljuk is, mindig csak akkor legyen szó, ha előzőleg alaposan utánajártunk a cégnek, referenciát is adott, és fel is vonult a munkaterületre – emelte ki Farkas Gábor.

Ne hagyjuk zsarolni magunkat! - Csizmár Gábor kiemelte, hogy a vállalkozót merjük bátran kérdezni. Amiről nem érdeklődünk, arról magától nem fog beszélni. Világosan mondjuk meg, hogy le szeretnénk informálni. Ha ez nem tetszik neki, akkor nála nincs minden rendben. Ne féljünk attól, hogy így nem vállalja el a munkát, rengeteg kellemetlenséget megúszunk, ha az illető nem egyenes úton jár. A hatvani vállalkozó azt is elmondta, hogy az előleg-, illetve részletfizetéssel gyakran zsarolják is a megrendelőket, akik egyes határidők miatt rá vannak kényszerítve a felújítás befejezésére. Általában arra hivatkoznak a pénzt követelő kivitelezők, hogy anélkül nem tudják elkezdeni, illetve befejezni a munkát, vagy, hogy másnap már úgyis végeznek. A vállalkozó azt tanácsolja, merjünk nemet mondani, mert az erőszakosságuk csak fokozódni fog.

Csizmár Gábor hatvani ács és tetőfedő szerint is sokan halásznak a zavarosban.

– Azonnal ma csak az tud kezdeni, akinek egy elvállalt munkája elmaradt, de ez nem jellemző – jelentette ki. – Mindenképpen kérjünk referenciát a vállalkozótól, és annak a megrendelőnek a telefonszámát, akinél előtte dolgozott

Kössünk szerződést! Nézzük meg az engedélyszámát, informáljuk le, biztosan az ő nevén van-e a cég! Volt rá példa, hogy valaki az alkalmazottja nevét adta meg. A legbiztonságosabb az, ha a vállalkozót olyan ismerősünk ajánlja, aki meg volt elégedve a munkájával.

Én így dolgozom, sehol sem hirdetem magam, mégis már februárban betelt az idei naptáram. Az előlegfizetésről a véleményem: egy családi ház falusi csok-ból való felújítása nem tart hónapokig. Egy stabil vállalkozónak kell legyen annyi pénze, hogy nem hal éhen, amíg be nem fejezi. Ha ragaszkodik a részletfizetéshez, foglaljuk szerződésbe azt munkafázisonként, és csak azt fizessük ki, ami elkészült. Vannak, akik előleget kérnek anyagrendelésre. Ne feledjük, a falusi csok vagy a lakásfelújítási támogatás esetén a megrendelő nevére kell szóljon a számla. Ne hagyjuk a vállalkozóra a vásárlást! – hangsúlyozta Csizmár Gábor.