Tavaly 386 munkáltatót ellenőriztek a munkavédelmi felügyelők Heves megyében, és hatvan százalékuknál találtak valamilyen szabálytalanságot, mondta Veres Pál, a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályának munkavédelmi szakmai koordinátora a múlt héten tartott nyílt napon. A közel nyolcezer ellenőrzött munkavállaló 89 százaléka dolgozott szabálytalan körülmények közt. A munkavállalók negyedénél, több mint ezerhétszáznál súlyos szabályszegést tapasztaltak.

A legtöbb ellenőrzés, száznyolcvannál is több az építőipart érintette – egy kampány miatt kiemelten ellenőrizték őket –, ennek harmadát tették ki a gépipari vállalkozásoknál tett látogatások, s három tucatszor jártak más feldolgozóipari cégnél az ellenőrök. Néhányszor kereskedelemmel, mezőgazdasággal, igazgatással, oktatással, illetve szállítással foglalkozó munkáltatónál is végzett ellenőrzést a hatóság.

Érdemi döntést 416 esetben hozott a felügyelet, 240 esetben súlyos veszélyeztetést állapítottak meg. Több mint négyszáz munkaeszköz használatát függesztették föl, és ezerháromszáz dolgozót tiltottak el a munkavégzéstől. Bírságot húsz esetben szabtak ki, ezeket súlyos veszélyeztetés alkalmával róják ki a munkáltatókra. Tíz bírságot baleset előzött meg, ezek közül egy volt súlyos.

A munkavédelmi koordinátor néhány jellemző példát is említett a súlyos jogsértések közül, ilyenek például, amikor nem működtek a gépek biztonsági, illetve védőberendezései, vagy eltávolították a védőburkolatokat, vagy a dolgozók leesési veszélynek voltak kitéve. Felrótták a munkáltatóknak, hogy eltűrték azt, hogy a dolgozó nem viselte az egyéni védőeszközt. Előfordult, hogy elmulasztották a munkavédelmi üzembe helyezést, illetve találkoztak olyan esettel is, amikor a berendezés kezelőjének nem volt megfelelő szakképzettsége, nem volt kezelői jogosultsága. Súlyos hibának számít a kockázatértékelés hiánya a veszélyes munkafolyamatoknál, de az is, ha nincs munkaköri alkalmassági vélemény.

A hidegben végzett munkát ellenőrizték az első negyedévben - Az idei munkavédelmi ­hatósági ellenőrzésekről Veres Pál elmondta, az első negyedévben a hidegben dolgozók munkakörülményeit ellenőrizték a megyében, s azt tapasztalták, hogy pihenőhelyiségük van a munkásoknak, de a védőital (meleg tea) többször hiányzik, illetve a fűtött pihenő egy építkezésen sokszor egy gépjárművet jelent, ahova a dolgozók beülhetnek pár percre. Június végéig országosan ellenőrzik a kézi és gépi anyagmozgató tevékenységeket, előbbire a váz- és izomrendszeri megbetegedések elkerülése érdekében van szükség, utóbbira azért, mert emelkedett a súlyos balesetek száma. Veres Pál beszélt arról, hogy a megyében tavaly 35 nagy építkezést jelentettek be, az egyik hozzászóló szerint ennél sokkal több ötszáz napos építkezés zajlik, s csak baj esetén ellenőrzik őket.

Veres Pál arról is tájékoztatta a munkavédelmi szakembereket, hogy tavaly nyolc panasz érkezett hozzájuk, ezek közül hét balesettel volt kapcsolatos, utóbbiak közül egy másik megyéhez tartozott. Az általuk vizsgált hat esetből négy jogos volt, egyről nem volt bizonyítható, hogy a munkahelyen következett be, egy másikról pedig az, hogy a munkavállalót a sérülésekor bármilyen külső hatás érte volna. Közérdekű bejelentésből 41 érkezett hozzájuk, hetven százalékuk névtelenül, főleg e-mailben, illetve telefonon. Csak a harmaduk volt megalapozott, további egyharmaduk részben megalapozott. Mivel a ­hatóság a bejelentések kivizsgálása érdekében ellenőrzéseket végzett, ha nem is feltétlenül a panaszolt dolgot, de más hibákat talált. A bejelentők főként a munkavégzés körülményeit, a munkaszervezést, a higiénés kérdéseket, illetve az egyéni védőeszközöket, munkaeszközöket, személyi feltételeket kifogásolták.

A munkavédelmi hatóság 341 alkalommal adott tanácsot összesen 638 ­kérdésben, főként foglalkozási meg­betegedésekről, illetve munkabaleseti jegyzőkönyvről, bejelentési kötelezettségről, egyéni védőeszközökről.

A kórház nem közöl adatot - A kérdések közt szóba került, hogy a cég nem kap felvilágosítást a balesetet szenvedett munkavállalóról a kórháztól, pedig kellene a jegyzőkönyvhöz. A válasz szerint érdemes megkeresni a hozzátartozót, ­illetve a kórházat is, utóbbi elutasító válaszáról lesz igazolás. Egy másik kérdés az emelőgépekről érkezett, azok továbbra is kezelhetők OKJ-s papírral, nem szükséges jogosítvány.