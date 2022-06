Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke szerint a szőlőültetvények jó állapotban vannak, a bogyók jelenleg borsószem nagyságúak. A szőlő jól elvirágzott, annak ellenére, hogy későn fakadt. Emlékeztetett arra, hogy még áprilisban is hidegek voltak. A fejlődés dinamikusnak mondható, szépek a hajtások, s a csapadékhiány ellenére is kifejlődtek.

Az aszályt a növény egyelőre annyira nem érzi, fürtmegnyílási szakasz - elvirágzás, bors, borsószem méret - is szépen alakul. Egy hónapon belül bekövetkezhet a zendülés, ami azt is jelenti, hogy majdnem előrébb is tart a szőlő a későbbi indulás ellenére minél hamarabb termést akar hozni.

- Az idei esztendőben eddig kevésbé jelentkeztek a növényvédelmi problémák. A perenoszpóra például egyáltalán nem ütötte fel a fejét. Jelenleg a lisztharmatra való hajlandóság időszaka van. Ez akkor jelentkezhet, ha a jelenlegi 30 °C mellett pár milliméter csapadék esetén párássá válik a levegő. A szőlő jelzőnövényén a rózsán levelei már látszik például - mondta a hegyközségi tanács elnöke.

Megtudtuk, hogy bár minden fajtát veszélyeztet a lisztharmat, a kékfrankos, az oportó, vagy a chardonay érzékenyebbek rá. A kékfrankoson hamarabb jelenhet meg, nagy levelei betakarják a fürtöt, így nehezebb is permetezni.

- Hangsúlyozom, hogy még nincs járvány, de bogyókon itt-ott már felfedezhető volt a betegség - tette hozzá a szakember, aki elmondta: a lisztharmat ellen permetezéssel és szakszerű zöld munkával lehet védekezni.

A zöld munkákról az elnök azt mondta, hogy jelenleg a hajtásigazításnál tartanak a gazdák, s hamarosan megkezdődhet a tetejezés, ami most még nem indokolt. Ez a munka korábban is július elején volt esedékes.

- Mindent összevetve jónak mutatkozik a termés, bizakodóak lehetünk - tette hozzá az elnök.

Portálunk kérdésére a szakember elmondta: sajnálatos, hogy a szőlő felvásárlási árával kapcsolatos várakozások nem javultak. Ebből következően a termesztés jövedelmezősége egyre kilátástalanabb. A növényvédő szerek az idén is 15-20 százalékkal drágultak, de a keserű só ára például a duplájára emelkedett. A munkabérek is drágultak, a gázolajról nem is beszélve, ami még a jelenlegi rögzített ár mellett sem olcsó.

- Némiképp javít a helyzeten, hogy az agrárgazdasági támogatást, aki pályázott, mindenki megkapta - tette hozzá Farkas László.

A felvásárlási árak hosszú évek óta való stagnálásának okairól az elnök azt mondta, hogy szerepet játszik ebben a mérsékelt honi borfogyasztás. Így, a készletek a tavalyi évhez hasonló mennyiségben lehetnek. Szerinte talán a minőségi szegmensben lehetne fokozni a jövedelmezőséget, azonban ennek a szálnak sem a szőlőtermesztő a nyertese.