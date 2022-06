Permetezés nélkül gyakorlatilag megvalósíthatatlan a termelés a mezőgazdaságban, annyi kór- és károkozó van a növényi kultúrákban, mondta el portálunknak Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke. Mint kifejtette, az agráriumban a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes években kiszórt vegyszermennyiségnek csak a töredékét használják ma a gazdák, ráadásul sokkal kíméletesebb hatóanyagokkal dolgoznak úgy humán-, mint állategészségügyi­ szempontból. Az elnök hozzátette, hogy vannak környezetvédők, akik elvárnák a permetezés nélkül termesztést, s a fogyasztók igénye is egyre nagyobb erre, de a permetezés, sajnos, az életünk velejárója.

– A fő kérdés az, hogyan, mivel és mikor permetezünk? A precíziós gazdálkodás az egyik leginkább környezetvédő mezőgazdasági folyamat. Ennek éppen az a lényege, amit a termelő és a fogyasztó is szeretne: csak oda juttatunk ki műtrágyát, rovar- és gombaölő-, illetve növényvédő szereket, ahová az szükséges. A gazda érdeke is az, hogy minél kevesebb kemikáliát használjon, hiszen a növényvédő szerek ára a közelmúltban csaknem ötszörösére emelkedett – jelentette ki Szendrei László.

A közelmúltban megyénkbeli méhészek arról beszéltek lapunknak, hogy az állataik pusztulását gyakran okozzák felelőtlen módon permetező gazdák, mert napközben, a méhek repülési ideje alatt szórják ki a vegyszert a földeken. Ezzel összefüggésben a kamarai elnök hangsúlyozta, hogy a méhekre nagyon vigyázni kell, nélkülük nincs mezőgazdaság, nincs élet a bolygónkon.

– Igyekszünk mindig szorítani az időkorlátokon, amelyeken belül a gazdák permetezhetnek, és azon, hogy csak méhkímélő szereket használhatnak. A korlátozás a nap azon óráit jelenti a növényvédelem elvégzésére, amikor a méhek már éjszakára berepültek a kaptárba. Az Unió is erősen korlátozza a felhasználható permetszerek listáját, leszűkültek a szántóföldi, a gyümölcs- és a szőlőtermesztéssel foglalkozók lehetőségei. Én az élni és élni hagyni elvet vallom, ez oldhatja a méhészek és a növénytermesztők közötti feszültséget. A kommunikáció hiányát látom közöttük. A méhészek nem néznek utána, mely táblák kerültek vegyszerezés alá a környéken, a termelők nem megfelelő tájékoztatást adnak adott esetben arról, hogy hol, mikor és mivel permeteznek. Ezt a feszültséget a kamara is próbálja oldani – emelte ki Szendrei László. – A kamara nem hatóság, a felelőtlenül permetezők ellen nem járhat el. Azon kívül, hogy jó viszonyt ápolva megyénk gazdáival, adott esetben kérjük vagy felszólítjuk a vétkest, szüntesse be a károsítást, nincs más eszközünk. Szükség esetén jelezzük a problémát az illetékes állategészségügyi állomásnak, melynek van hatásköre vizsgálatot lefolytatni, indokolt esetben szankcionálni is – összegezte a kamarai elnök.

A drónnal való permetezés a jövő útja - Szendrei László arról is beszélt, hogy az agráriumban a precíziós gazdálkodás egyik alappillére a drónok használata. Egy permeteződrón húsz-harminc kilogramm hatóanyagot is képes szállítani. Az eszköz emellett légi felvételeket készít, ez alapján a szakemberek előzetesen megállapíthatják, hol igényel beavatkozást a növénykultúra. Jelenleg a drón nagyon költséges beruházás, ezért még csekély, három-négy százalékos az elterjedtsége, de rövidebb távon is megtérülő befektetés, s a beszerzésére van kormányzati pályázati lehetőség. A kamarai elnök azt is elmondta, hogy Egerben szeptember másodikán, egy nagyszabású rendezvényükön, Heves megyében úttörőként propagálják majd a drónok alkalmazásának előnyeit. A kamara azon dolgozik, hogy minél kevesebb szakhatósági eljárás kelljen a használathoz.

A mezőgazdasági ráfordítások átlagárai forintban, az adott év első negyedévében:

Ammónium-nitrát

Karbamid

Mészammón-salétrom

Nitrosol