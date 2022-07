A magyar családok és a gazdaság energiaellátásának védelmére a magyar kormány energia-veszélyhelyzetet hirdetett, és hét pontból álló intézkedési tervet fogadott el, jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az elmúlt hét szerdán a kormányinfón. Mint közölte, az intézkedési terv részeként a kormány augusztus elsejétől csak a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítja a rezsicsökkentéssel limitált gáz- és áramárat.

Az átlagos fogyasztás sávhatára a villamos energiánál 210 kilowattóra, a földgáznál pedig 144 köbméter havonta. Annak, aki az átlagnál több energiát fogyaszt, augusztustól piaci áron kell megfizetnie a többletet. Gulyás Gergely a kormány döntését azzal indokolta, hogy az elhúzódó orosz-ukrán háború és az Oroszország ellen bevezetett brüsszeli szankciók miatt Európa egészében drasztikusan emelkednek az energiaárak, ezért a kontinens jelentős részén energiaválság alakult ki. Világossá vált, hogy a jelenlegi állás szerint, nagy valószínűséggel, nem lesz elég gáz az őszi és téli fűtési szezonra Európában, tette hozzá a kancelláriaminiszter.

A bejelentés óta megyénkben is érezhetően megemelkedett a kereslet a szilárd tüzelőanyagok, a szén és a fa iránt. Ezt Kovács Károly, a poroszlói Kovács Tüzép Kft. tulajdonosa is megerősítette, ugyanakkor hozzátette, hogy az utánpótlás nagyon kétséges.

– Lengyelországból szoktunk szenet vásárolni – magyarázta Kovács Károly. – Ott korábban Oroszországtól vásárolták a fűtőanyagot az erőműveikbe, de most úgy néz ki, hogy a saját szenet igyekeznek felhasználni. Sok függ attól, hogy Lengyelország kiengedi-e az országból a szenet, vagy nem. Csehországból is lehet szenet venni, de jelenleg egyhónapos a szállítási határidő. A szén ára ráadásul tavalyhoz képest nagyon megemelkedett, és úgy néz ki, további drágulás várható. Tűzifát sem nagyon lehet szerezni, szeptemberben indul meg az erdészeteknél a kitermelés.

Zele Sándor, a káli Zele-Bau Kft. tulajdonosa arról beszélt portálunknak, hogy régebben jelentős mértékben árusítottak szilárd tüzelőanyagokat, de amióta a legtöbben átálltak a gázfűtésre, a cégüknél olyan szinten lecsökkent a kereslet, hogy ma már nem igazán foglalkoznak vele. Hozzátette ugyanakkor, hogy most tüzelőanyagot szerezni a piacon nem nagyon lehet, az eladók, a nagykereskedések kivárnak, mit hoz a holnap.

Óvakodjunk a zavarosban halászóktól! - A szén és a fa iránti jelenlegi kínálatot meghaladó kereslet minden bizonnyal az eddiginél is jobb alkalmat teremt a csalásokra a feketén árusítóknak, illetve a lopott fával üzletelőknek. Kovács Károly már korábban arra figyelmeztetett, hogy aki a lopott árut megveszi, maga is orgazdaságba keveredik. Mint mondta, a szén esetében nagyobb biztonságban vagyunk a csalóktól. A magyar bányákban már csak hivatalos kereskedőket szolgálnak ki. A szenet külföldről sem lehet feketén beszerezni, elektronikus ellenőrző rendszer figyeli a fuvarozókat. A legjobb, ha hivatalos, ellenőrizhető kereskedőtől vásárolunk. A telephelyen megtekinthető a kínálat, majd a pontos mérés és kiszállítás után számlát kap a vevő, aki az esetleges panaszával a fogyasztóvédelemhez fordulhat, amely a kereskedőt megbüntetheti.

A gyöngyösi Ép-Tü 2000. Kft.-től azt a tájékoztatást kaptuk, hogy náluk is megnőtt a kereslet a szén és a tűzifa iránt, de nem tudják kielégíteni azt. A cég azt is közölte velünk, hogy eddig elsősorban lengyel szenet forgalmaztak, de arra most kiviteli tilalom van, magyar szén meg nincs. Cseh szén beszerzésére van remény, de ott meg a szállítási kapacitással van gond. Azt is elmondták, hogy a tűzifából eddig elsősorban Romániából és Ukrajnából érkezett kalodás árut forgalmaztak, de egyik országból sem jön most fa. Hozzátették még, hogy a Gyöngyös környéki erdészetekben elfogyott a tavaszi vágás, most előjegyzés alapján várni kell az újabb kitermelésre.

Megyénk lakosait is foglalkoztatja a téli fűtés mikéntje. A vámosgyörki Kárpáti Katalin kifejtette, kandallóval is fűtenek, a gázzal csak rásegítenek, ha kell. Hangsúlyozta, hogy télen nem melegítik be egyformán a lakás valamennyi helyiségét, csak azokat, amelyeket életvitelszerűen használnak. A kompolti Tóth-Pál Ádám kérdésünkre azt válaszolta, nem tudják, hogyan fizetik majd ki a jelenlegi többlet rezsiköltségüket, pedig a párjával mindketten dolgoznak.

– A havi bevételünknek csaknem a felét vinné el az áram- és a gázszámla, és akkor még nem beszéltünk a többi fizetnivalóról. A fűtést eddig egy régi gázkazánnal oldottuk meg. Ennek korszerűsítésére, sajnos, nincs keret, egy-másfél millió forintot kellene költeni rá, hogy takarékosabb legyen. Van vegyes tüzelésű kazánunk is, bár a ház megvásárlása óta nem próbáltuk ki. Csak bízhatok abban, hogy működik. Van építkezésből megmaradt faanyagom, de az egy hónapra se elég. Vásárolni kellene fát és szenet, de ilyen árak mellett nem fog menni – fogalmazott Tóth-Pál Ádám.

A vámosgyörki Mozsár Gábor arról beszélt, hogy vett egy vegyes tüzelésű kazánt, így a kertben keletkezett fahulladékot is fel tudja használni. A gyöngyösi Hatalyák Péter eddig sem gázzal fűtött, szerinte erre a cserépkályha kiváló. Kissé munkaigényes, de megszokta, tette hozzá. Az egri Szűcs Rita szerint hosszabb folyamat lesz az optimális spórolás kialakítása.

– Eddig is megpróbáltam faragni a kiadásainkon, de van, amin már nem lehet. Úgy gondolom, most már megéri a napelemprogramban részt venni, szerintem azzal lehet a legtöbbet csökkenteni a számlán. Sajnos, mi társasházban élünk, így marad a spórolás – fogalmazott Szűcs Rita.