– Még nem történt meg, hogy minden növénykultúránál egyszerre van gond, az egyik szántóföldi fajta eddig mindig kipótolta a másik esetleges gyenge hozamát – közölte Balázs Nóra. – Most azonban az aszály mindent tönkretesz. Már tavaly is nagyon kevés volt a térségben hullott 390 milliméter csapadék, ahhoz képest idén még csak 150 milliméter körül esett. Emiatt súlyos takarmányhiánnyal küzdünk. A gyenge gabonatermés mellett gond az alomszalma mennyisége is. A vízhiánytól kicsire nőtt a búza, kevés a szalma, nagyon szűkösen lesz elég, amit fel tudtunk vásárolni, pedig a saját, 800 hektáros gabonaföldünkről is mindent bebáláztunk. Tragikus tény, hogy a szokottnál már egy hónappal korábban kezdtünk silózni. A kukoricából szemestermés már nem lesz idén, nincs rajta cső, a gazdák folyamatosan hozzák be a földekről a növényeket, mert a szárak, a levelek egyik napról a másikra sárgulnak el. Komoly anyagi teher az állattartóknak a silózni való alapanyagot ilyenkor megvenni, de októberben már nem lehet, amikor esetleg a támogatások érkeznek. Ugyanakkor most kell beszerezni a tömegtakarmányt, mert abrakból nem lehet az állattenyésztést fenntartani. Arról már nem is beszélve, hogy az abrak, és a különféle kiegészítők sokszor irreális árait már nem lehet nyomon követni, naponta emelkednek azok. A napraforgótermésben bíztunk még eddig, de mára egyértelműen látszik, hogy az sem segít. A kaszálható takarmányokhoz, legyen az réti- vagy lucernaszéna, aranyáron lehetne hozzájutni, ha lenne. A legeltetési lehetőségek is teljesen beszűkültek. Többszáz hektár legelőnk van, de a jószágoknak ott már nincs mit enniük, be kell terelni őket az istállókba. Ez persze, növeli a tartási költségeket. Az állatok is szenvednek ebben a hőségben, próbáljuk a tartási körülményeket ehhez igazítani, párásítani, de ez is nyilván plusz kiadás. A kánikula egyértelműen csökkenti a tejhozamot, az állatok is elsősorban túlélni próbálják a hőséget – összegezte az igazgatósági elnök.