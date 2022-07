– Számunkra is fontos, hogy ez a munka gördülékenyen menjen. Ehhez azonban a gazdáknak időben be kell jeleni az aszálykárt. Ha nem találunk lábon álló gabonát, és nem tudjuk megállapítani a termésmennyiséget, akkor nem tudjuk kiállítani a a megfelelő dokumentumokat – húzta alá Ignácz Balázs.

Szendrei László, az állattenyésztők helyzetére visszatérve kijelentette, hogy azok teljesen kivéreztek.

– A magas terményárak miatt többen már most a téli takarmányt etetik fel a jószággal. Nagyon sok állattartót ismerek, akik nemcsak a vágó-, de a tenyészállatokat is elkezdték értékesíteni. Ez negatív hatást fog gyakorolni a felvásárlási árakra is. A NAK július 7-én tartott országos alakuló küldöttgyűlésén felvettük a kapcsolatot a megyei kamarai elnökökkel és igazgatókkal az állattartók segítésére. A keleti országrészben felmérjük, hogy melyik állattartónak mire van szüksége, a csapadék tekintetében jóval szerencsésebb Dunántúlon pedig azt, mit és mennyit tudnak adni. A Győr-Moson-Sopron megyei kollégákkal már megállapodtunk, hogy az aratás utáni szármaradványokat nem dolgozzák a talajba, meghagyják az állattartóinknak. Ezt vagy magunk gyűjtjük be, vagy ők megteszik helyettünk, és egy nyomott piaci áron átadják a keleti országrészbe. Itt most egy jó minőségű bála széna húszezer forint, míg a Dunántúlon csak hatezer-ötszáz. Úgy gondolom, a kamarának éppen az a szerepe, hogy amikor baj van, és az ország egyik fele tud segíteni a másiknak, akkor ezt szervezzük meg. Hangsúlyozom, csak közvetítők vagyunk ebben, nem kereskedelmi tevékenységet szeretnénk folytatni. Minden megoldás érdekel bennünket, amivel az állattenyésztőinket életben tudjuk tartani, már nincs helye szégyenlősségnek. Ne legyenek illúzióink: ha még egy ilyen év bekövetkezik, akkor a növénytermesztők is zömében otthagyják a szakmájukat, s a földek részben parlagon maradnak – közölte Szendrei László.

Dr. Seszták Attila hangsúlyozta, hogy az aszály következményeinek kezeléséhez mindenki részéről nagyfokú empátiára van szükség. Ennek hiánya vezethetett ahhoz az agresszivitáshoz, amellyel Békés megyében a jégkárelhárító rendszer egyes működtetői szembesültek a napokban. A NAK megyei igazgatója elmondta, hogy Heves megyében még nem jutott tudomásukra hasonló atrocitás. Egyelőre találgatásoknak minősítette, hogy e rendszer miatt van-e a szárazság, vagy sem, ez még tudományosan nincs alátámasztva. Ugyanakkor tény, hogy az ilyen jégkármérséklő rendszert nem működtető környező országokban is hasonló, vagy még nagyobb az aszály. A rendszer megalapozatlan leállítása ráadásul a gyenge termésre még jégverést is hozhat. Dr. Seszták Attila mindenképpen józanságot kér az agrárium szereplőitől, kiemelve, hogy az önbíráskodásra nem jogosult senki.