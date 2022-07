Az ülésen a Heves Megyei Kormányhivatal, a megyei agrárkamara, a gazdák megyei érdekképviseleti szervezete, a megyei rendőr-főkapitányság, illetve a katasztrófavédelem, a Magyar Közút megyei igazgatósága is részt vett.

A kormányhivatal adataiból kiderült, hogy az eddigi aszálykár bejelentések egy héttel ezelőtt mintegy tízezer hektár területet érintettek megyénkben, ez a szám egy hét alatt megugrott tizennyolcezer hektárra. Ignácz Balázs megyei kormánymegbízott kérte az agrárium szereplőit és a megjelent szervezeteket a legnagyobb fokú összefogásra, és biztosította őket a kormányhivatal támogatásáról.

Csorba Béla, a Heves Megyei Agrár Érdekvédelmi Szövetség elnöke elmondta, hogy ha napokon belül nem kap megfelelő mennyiségű csapadékot a föld, a kukorica és a napraforgó esetén idén katasztrofális veszteséggel kell számolni. Mint mondta, ez azért baj, mert az állattartók már most vészhelyzetben vannak a takarmányozást illetően. Emiatt egyre többen csökkentik az állatállományukat, s ha ez a tendencia folytatódik, az beláthatatlan következményekkel lesz a jövőre nézve. Hozzátette, a gabonatermesztők sem bírnak el anyagilag még egy ilyen aszályos évet.

Szendrei László, a megyei agrárkamara elnöke arról számolt be, hogy a dunántúli agrárkamarákkal egyeztetett a héten arról, hogy a betakarítás után megmaradó növényi szárakat nem tárcsázzák be a földekbe, hanem átengedik szűkebb hazánk gazdáinak az állataik takarmányozására. Ott ugyanis jóval több csapadék volt idén, mint a Dunától keletre. A segítség történhet jutányos áron, vagy úgy, hogy a hevesi gazdák maguk gyűjtik be a szárakat, és esetleg vasúton szállítják el megyénkbe. A koordinációs bizottság a jövő héten folytatja az információcserét és az egyeztetést.