Bár a felvételi ponthatárok kihirdetésével kap nagyobb lendületet a nyári albérletszezon, a kereslet már több országrészben júliusban is erősödött – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely azt is megmutatja, hogy az egyes nagyvárosokban mennyibe kerülnek a legolcsóbb albérletek.

Hol a legerősebb a kereslet?

Az elmúlt két évben a koronavírus-járvány hatásai miatt rendhagyó volt az albérletszezon, mert a kereslet is felpörgött, s a kínálat is jelentősen bővült. Tavaly januárig Budapesten csökkentek a bérleti díjak, most viszont szinte mindenhol drágulással kanyarodik rá a csúcsidőszakra a piac – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: a háború miatt is bizonytalanabbá váló gazdasági környezet és az átlag feletti energiafogyasztásra vonatkozó piaci árazásról szóló új rezsiszabály az alacsony bérleti díjú, az alacsonyabb bérleti díjú és olcsón fenntartható albérletek felé tolják majd el a keresletet.