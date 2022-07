– Arra kérek mindenkit, hogy engedély nélkül ne öntözzön, mert ugyanúgy bajba kerül, mint azok a gazdatársaink, akik tettét az évek folyamán súlyos bírsággal szankcionálta a hatóság. Sajnos, azt látom az utóbbi napok történéseiből is, hogy elindult a harc a vízért. Én azt vallom, hogy az Élni és élni hagyni! elvét kell szem előtt tartani. A gazda is meg kell éljen, és a környező élővilág is meg kell maradjon. Meg kell teremteni azt a lehetőséget is, hogy aki több százmilliót invesztált a gazdaságába, az is talpon tudjon maradni, és ne kelljen utána visszafizetni a támogatásra esetleg felvett összeget, de a vadon élő növények és állatok is hozzájussanak az életet jelentő vízhez. Nagyon fontos ezt a biológiai egyensúlyt meglelni, de vékony jégen vezet az út a gazdasági egyensúly megtalálásáig is, amikor senki sem a másik rovására öntöz. Ebben az aszályos időszakban, amikor már-már sivatagi körülmények között kell növényt termeszteni, pattanásig feszülnek az idegek is, könnyen egymásnak ugranak az emberek. A gazdák közötti kommunikáció hiánya a legnagyobb promléma, a megléte viszont elvezet a megoldáshoz – összegezte Szendrei László.

Portálunk kérdésére Dojcsák Dávid tűzoltó százados, a Heves megye területén vízügyi hatósági jogkörrel rendelkező Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt a tájékoztatást adta, hogy szűkebb hazánkban a kora nyári csapadékhiányos időszakban eddig két alkalommal érkezett felszíni vízből engedély nélkül történő, öntözési célú vízhasználat miatt bejelentés. Mint mondta, ezek vizsgálatára az igazgatóság intézkedett.

– Amennyiben illegális vízkivétellel kapcsolatban érkezik megkeresés, vagy bejelentés a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező igazgatóságunkhoz, a bejelentést minden esetben a helyszínen a vízfolyás kezelőjének és további társhatóságok, például a környezetvédelmi-, illetve természetvédelmi hatóság bevonásával kivizsgáljuk, a szükséges hatósági intézkedéseket megtesszük – fogalmazott Dojcsák Dávid.