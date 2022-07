Nőtt a beruházások értéke az elmúlt évek hasonló időszakához képest. A KSH szerint 2022 első negyedévében folytatódott a beruházások a tavaly második negyedévben kezdődött bővülése. A fejlesztések volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,7, az előző negyedévhez képest, szezonálisan kiigazítva 3,2 százalékkal emelkedett. A beruházások élénkülését a vállalkozások fejlesztései és a háztartások növekvő aktivitása eredményezte, miközben a költségvetés beruházásai csökkentek. A beruházások volumene kismértékben meghaladta az eddigi csúcsot, a tavalyi harmadik negyedévit.

A KSH gyorstájékoztatója szerint az előző év január-márciusi időszakához viszonyítva 8,7 százalékkal emelkedett a beruházások mennyisége, ezek 58 százalékát építés adta, a többit gépbeszerzés. Előbbiek esetében tíz, utóbbiaknál hét százalékkal nőtt a teljesítményérték. A gépeket főként importálták a cégek.

A KSH szerint felpörgették fejlesztéseiket a legalább ötven embert foglalkoztató vállalkozások, amelyek egyébként is a beruházások több mint feléért felelősek, több mint tizedével bővítették ilyen irányú kiadásaikat, igaz, tavaly visszafogták a költekezést. Ellenben a költségvetési szervek, amelyek egyébként a beruházások valamivel több mint tizedéért felelősek, az egy évvel korábbinál 13 százalékkal kevesebbet fordított újításokra. Míg azonban a helyi önkormányzatok növelték, a központi közigazgatási szervek erősen csökkentették eszközbeszerzéseiket a korábbihoz képest.

A nemzetgazdasági beruházások 29 százalékát adó feldolgozóipar fejlesztései közel ötödével nőttek. A villamosberendezés-gyártás kiugró teljesítménynövekedése ellensúlyozta a járműgyártóknál tapasztalt jelentős visszaesést, az élelmiszeripar fejlesztései pedig több mint kilenc százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. A beruházások 22 százalékát megvalósító ingatlanfejlesztők teljesítménye 11 százalékkal bővült, elsősorban a lakásépítések kiemelt növekedésének köszönhetően. Lassult a növekedés a szállítási, raktározási ágban, ebben szerepet játszott az állami infrastrukturális fejlesztések mérséklődése is. A kereskedelem beruházásainak csökkenése a tavalyi kiugró fejlesztéseinek befejeződésével magyarázható. A mezőgazdaságban sok új épület létesült, ami húszszázalékos bővülést eredményezett, míg a közigazgatás bő öt százalékkal fogta vissza fejlesztéseit.

Heves megyében a tavalyi, 22 milliárd forint beruházást eredményező első negyedévet követően idén 26,14 milliárd forintot szántak jövőjük biztosítására a cégek, állami, önkormányzati szereplők. Ez az adat nominálisan meghaladja a 2020-as év első három hónapjában mért 24,72 milliárd forintot is, ugyanakkor folyó áron elmarad a 2018-as és 2019-es évkezdettől is, akkor mindkét esztendő bő 33 milliárd forintos megyei fejlesztési értékkel indult. Az országos beruházási adat teljesítményértékben majdnem 28 százalékkal haladta meg a tavalyit, így bár az összeg Heves megyében is növekedést mutat, a beruházások volumene csökkent. A régióból Borsod megyében összegszerűen is kevesebbet fordítottak fejlesztésre a nemzetgazdaság szereplői, január és március között 71,7 milliárd forintot, szemben a tavalyi 98,4 és a tavalyelőtti 94,4 milliárddal, igaz, abban benne volt az M30-as autópálya építése is. Nógrádban az első negyedévet tekintve 2020 volt a csúcs, az akkori 19,2 milliárd forinttal szemben most 12,4 milliárd forint jutott fejlesztésekre. Az országos, összegszerűen több mint 400 milliárd forintos növekményből 340 milliárd forint koncentrálódott Budapestre és Pest megyére, s Borsodon kívül még Veszprém megyében csökkent nominálisan is az építésekre, eszközbeszerzésekre költött összeg.