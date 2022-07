A sok gond közepette azért pozitívumokról is beszélt a szakember.

– A gazdák ma is foggal-körömmel küzdenek azért, hogy azt a kicsit, ami termett, értékesíteni tudják. A fanatizmus és a gyümölcsfajta szeretete hajtja őket. A rügyfakadás évente új erőt ad nekik. Ez az erő jellemző a mezőgazdaságot szerető emberekre. Mindig bíznak abban, hogy egy jobb év következik. A bogyós termésű gyümölcsökből most megpróbálnak másféle, igénytelenebb fajtákat ültetni. Vannak olyan bogyósok, amelyek előnyösebbek a betakarítás szempontjából. Ilyen például a bodza, ami bár kézimunka igényes, mégis egyszeri, szezonális a szürete, mert nem többszöri az érési fázisa, mint mondjuk a málnának, szedernek. Mi húsz hektár berkenyét telepítettünk, mert a többihez képest igénytelenebb, nincs akkora kézimunka igénye, és lehet géppel szüretelni. Biotermesztésre rendezkedünk be vele. Egyre többen igyekeznek maguk feldolgozni a termést, kézműves termékeket, joghurtokat, szörpöket, lekvárokat előállítani, vagy az úgynevezett rövid ellátású lánc piacon próbálják értékesíteni a gyümölcsöt – sorolta Korsósné dr. Demeter Dóra.

A nagyúti Szankó László is nagy területen termelt málnát régebben. Lapunknak elmesélte, hogy a szezonban a tágabb család egy hónapon át szedte a gyümölcsöt, nem ritkán tízen-tizenöten is összejöttek a szüret idején. Most már csak a kertben, saját szükségletre gondozza a málnát, a szedret és a ribizlit, de van a birtokon három-négy bokor egres is.

– A málna már leérett ebben a hőségben. Olyan szárazság van, hogy idén már a kutunkban is elapadt víz, alig tudunk öntözni. Nemcsak bogyós gyümölcseink vannak, szeretjük, ha tavasztól őszig van friss érés a fáinkon. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekeim, unokáim egészséges gyümölcsöt egyenek, a kertünkben termett finomságok nincsenek tele vegyszerekkel, és a Budapestről látogatóba jövő unokámnak külön élmény, hogy egy zöldellő kertben maga szedheti le az ágakról a málnát, a barackon vagy éppen a szilvát – mondta Szankó László.