Augusztus elseje óta a júliusban megállapított átlagos áram- illetve gázfogyasztás sávhatára fölötti többletet már nem rezsicsökkenett, hanem piaci áron számlázzák ki a szolgáltatók. A hír pár héttel ezelőtti bejelentése óta megyénkben is megemelkedett a kereslet a tűzifa iránt. A gyöngyösi Ép-Tü 2000. Kft.-től azt a tájékoztatást kaptuk a napokban, hogy a tűzifából eddig elsősorban Romániából és Ukrajnából érkezett árut forgalmaztak, de egyik országból sem jön most fa. A Gyöngyös környéki erdészetekben pedig elfogyott a tavaszi vágás, most előjegyzés alapján várni kell az újabb kitermelésre. Kovács Károly, a poroszlói Kovács Tüzép Kft. tulajdonosa is megerősítette, hogy tűzifát nem nagyon lehet szerezni, szeptemberben indul meg az erdészeteknél a kitermelés.