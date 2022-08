Augusztusban egyszeri, kétszázezer forintos cafeteria juttatást kapnak a Schneider Electric hazai dolgozói. A cég menedzsmentje az infláció, illetve az emelkedő megélhetési költségek ellensúlyozására döntött a plusz juttatás mellett.

A vállalat közleménye szerint az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető társaság munkatársai az augusztusi bérfizetéshez igazítva kapják majd meg a plusz cafeteria juttatást. Az összegre a Schneider Electric minden hazai, augusztus 31-én a cég alkalmazásában álló munkatársa egyformán és ugyanabban az összegben jogosult, beleértve a szerződéses kollégákat is. A nemzetközi cég öt városban, köztük Gyöngyösön, összesen kétezer embert foglalkoztat Magyarországon.

– Mi is látjuk, érzékeljük, hogy a mindennapi életben milyen új gazdasági kihívásokkal kell szembenézni, és ezzel együtt érzékeljük az árak általános emelkedését is. Ez ösztönözte arra a vállalat vezetését, hogy ezzel az egyszeri, 200 ezer forintos cafeteria juttatással is ellensúlyozza ezek hatását. Az átmeneti segítséget jelentő juttatásról rekord gyorsasággal tudtunk dönteni, de természetesen folyamatosan figyeljük a munkaerő-piaci folyamatokat is, hiszen célunk, hogy a kompenzációs csomagot illetően is megőrizzük versenyképességünket – mondta el Ivanov Katalin, a Schneider Electric országos HR igazgatója.