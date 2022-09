- Mások által levetett, használt kocsit nem hobbiból vesz az ember, hanem azért, mert nem telik új járgányra. Vannak persze olyanok is, akik úgy okoskodtak eddig, hogy ha megveszi a szalonból az autót, amikor kigurul vele, máris fél millióval kevesebbet ér - mondta portálunknak Tóth Péter, egri olvasónk. Aztán gyorsan hozzátette: ez utóbbi állítás igaz volt még két évvel ezelőtt, de mára akkorát változott az autópiac, hogy három-négy éves kocsiért is elkérik az új árát.

Az ötvenes éveiben járó Péter egyébként hét-nyolc használt kocsit vett már eddig, s az elsőkkel közülük kivétel nélkül pórul járt. Volt olyan autója, amire kétszer ráköltötte az eredeti vételi árat. S mikor már nagyon gáz volt a verda, alig tudott megszabadulni tőle. Legtöbbször a kilométeróra állása volt kamu, vagy amit egyszerű biztosíték hibának állított be az eladó, arról kiderült, hogy maga a fűtőmotor nem működött.

Bár egyre nehezebb a dolga az autóneppereknek, a jogszabályok miatt vigyázniuk is kell, név nélkül sikerült megszólaltatnunk egy profit ebben a "szakmában". A 36 éves fiatalember szerint különösen most kaszálhatnak nagyot, amikor a használt kocsik ára az egekben. Külön erre a célra kifejlesztett kereső szoftverekkel csapnak le a magáneladókra, akik között sokan nincsenek is tisztában azzal, hogy mennyire megszaladtak az árak.