Már egy éve rendkívüli aszály sújtja az agrárium valamennyi szereplőjét. Portálunk a megyénkben szántóföldi kultúrákat termesztő gazdák jelenlegi helyzetének, kilátásaiknak járt utána.

Cseh Antal, a karácsondi Olga-Major Kft. tulajdonosa arról beszélt, hogy bekövetkezett az, amitől tartani lehetett: nagyon lecsökkent mennyiségű termést tudtak idén betakarítani.

– A fele se termett annak, mint amennyi az input ráfordítástól várható lett volna. A búzánk elérte ugyan a szűk három tonnát hektáronként, de a befektetett költségeink mellett hét tonnának kellett volna teremni – magyarázta Cseh Antal. – A repce tavaly ősszel ki se kelt a szárazságban. A napraforgó egyharmad termést hozott. A cirok nem tudta kinevelni a bugáját, le kellett kaszálni és bebálázni. A kukoricát még nem takarítottuk be, de az is legfeljebb egy-másfél tonna körül lesz hektáronként. Siralmas eredmények ezek. Hiába duplázódtak meg az értékesítési árak, a költségek annyira megemelkedtek, hogy számításaim szerint a lecsökkent hozam a dupla értékesítési ár mellett is csak körülbelül ötven százalékát fedezi a következő évi input igénynek. Az őszi talajmunkákat tekintve mi speciális helyzetben vagyunk. Harminc éve nem szántunk, ugyanis az úgynevezett minimum tillage módszert alkalmazzuk, ami megőrző, minimális talajművelést jelent. Négy-öt évente végzünk talajlazítást, de azt is annak függvényében, hogy milyen növénykultúra alá készítjük a helyet, meg milyen az időjárás. A mostani aszályban biztos, hogy nem lazítjuk a talajt, mert legalább négyszáz milliméter csapadék hiányzik belőle. Majdnem egy egész évi mennyiség. Agresszív talajműveléssel, szántással, vagy mélylazítással a felső rétegben lévő víz mind kárba veszne. Ezt nem szabad megkockáztatni, mert akkor garantáltan az őszi vetés sem fog kikelni.

A karácsondi gazda szerint akinek nincs tartaléka, annak súlyos problémái lesznek

– Akinek van tartaléka, annak is nagyon meg kell gondolni, hogy mihez fogjon – fejtette ki Cseh Antal. – Nekünk van egy kis megtakarításunk, de még egy ilyen évet nem bírunk ki mi sem. Spórolni kell. A beruházásokat leállítottuk. Műtrágyát biztos, hogy nem vásárolunk, majd csak annak függvényében, hogy milyen lesz az állomány tavasszal. Mi négy-öt évente szerves trágyával kezeljük a földjeinket, azzal pótolni tudjuk valamilyen mértékben a műtrágyát. A tonnánkénti három-négyszázezer forintos műtrágyát nem tudjuk megvenni, de gondolom, más is így van vele. Lesznek olyan gazdák, akik a vetőmagnál is spórolni fognak, mert a magas szaporítási fokú vetőmagot sem tudják majd megfizetni. A magas gázolajár miatt sokan nem tudják elvégezni azokat az őszi talajmunkákat sem, amiket igényelne a technológia. A termékszerkezet átalakításához viszont a drága öntözésre lenne szükség, anélkül nincs mire váltani. A spórolásnak ugyanakkor az a hátulütője, hogy ha kevesebb a ráfordítás, akkor ennek az évnek az ínsége meglátszik majd a jövő évi terméshozamokon. Azt is lehet, lesznek olyanok, akik úgy döntenek, hogy nem vetnek.