Az MVM Mátra Energia Zrt. is csatlakozott a Zöld Busz Programhoz. A társaság munkavállalói két részletben két hónapon keresztül használhatnak elektromos buszt a munkába járáshoz, számoltak be róla szerdán az erőmű előtt tartott sajtótájékoztatón. Az e-busz a tesztidőszak alatt többféle útvonalon közlekedik, elsősorban a menetrend szerinti Volán-járatok útvonalát és megállóit használva.

Oravecz Zsolt, az MVM Mátra Energia Zrt. elnök-vezérigazgatója az eseményen kifejtette, a cégnél a járműpark cseréje folyamatosan zajlik, sok régi eszközt cseréltek le, hiszen dolgozni kell, az ellátásbiztonság a legfontosabb. Új csapatszállító járműveket vásároltak a bányászoknak, az erőmű területén pedig 82, köztük 17 elektromos teherjármű közlekedik, ezekhez házon belül kiépítették a töltőkapacitást. Most tovább lépnek, a munkába járáshoz is zöld megoldást szeretnének kínálni, próbára érkezett hozzájuk az elektromos busz. Kész tervük van arra is, ha egy teljesen elektromos buszflotta kellene, hogy kiszolgálja a dolgozóikat. Jelenleg 8-900 munkavállalójuk jár munkába tömegközlekedéssel.