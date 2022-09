A hegyközségi tanács elnöke úgy látja, hogy ahol nem volt túlterhelés és némi csapadékot is kaptak, augusztusban ott nem lett gyenge a termés mennyisége – 80-100 mázsa –, s a minősége, a cukorfoka sem rossz. Persze, területenként és fajtánként is rendkívül változó a kép. A két-három hete tartó csapadékos idő a szőlőben eddig kárt nem tett, a szemek nem repedeztek meg, nem is rohadnak, ugyanakkor kihizlalni sem tudja már őket az eső. Tény, hogy a szüretet viszont nehezítik az esőzések.