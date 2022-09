Az MVM Mátra Energia Zrt. idén Bükkábrányban tartotta ünnepségét a 72. Bányásznap alkalmából. A bányász hősök emlékművének megkoszorúzása előtt Mata Tibor, a bükkábrányi bánya igazgatója mondott beszédet. Kifejtette, ez a tiszteletadás, megbecsülés ünnepe, a bányászok munkájának erkölcsi, anyagi elismerését jelentette a múltban és ma is. Van kiket megbecsülni, hiszen kiemelkedő szerepük van a magyar bányászatban, a társaság üzemelteti az ország két legnagyobb külfejtéses bányáját.

– Az elmúlt két évben feje tetejére állt a világ. Előbb a világjárvány írta át az életet, minden területen visszavetette a gazdaságot. A bányákban viszont nem volt home office. A dolgozók hozzáállása kiváló volt, nem volt termeléskiesés, köszönet nekik a példaértékű hozzáállásért – hangsúlyozta. – Tavaly a gazdaság fellendült, energiahiány mutatkozott Európában, az volt az energiaválság eleje, megugrott a szén, a gáz, az elektromos áram ára és tovább tart a folyamat. A világpiacon megdrágultak az energiahordozók.

Mata Tibor kiemelte, nem csak az ára kérdés, hanem az is, hogy lesz-e belőle elegendő. Mára energiavészhelyzet alakult ki egész Európában, a hiány miatt hozzányúlnak a gyorsan üzembe állítható kapacitáshoz, hogy elkerüljék a legrosszabbat, a valamiféle korlátozást. Az elmúlt évben a szénbányászatról mint jövő nélküli iparágról írtak, vészhelyzetben természetes reakció volt Ausztriában, Németországban, Olaszországban és Csehországban is a szenes erőművek termelésnövelése, az inaktív blokkok újraindítása. A lignit kitermelés fokozását vizsgálják itthon is.

Európa korlátozott nukleáris, vízerőművi és szenes kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy csökkentsék a jelen piaci hatást, így egy megawatt áramért akár 700 eurót is fizetnek. Az alaperőművi kapacitására is igaz ez. Az áramimport meghaladta a fogyasztás felét, óriási a kitettség, a gázár megfizethetetlen kategóriába került. Minden európai országban gondoskodni kell a saját energia biztonságáról.

Magyarországon hétpontos intézkedési tervet fogadtak el, a hosszabb távú energiabiztonsági megoldás érdekében a Mátra kiemelt szerepet kapott. Fontos alaperőmű, amely az elmúlt két évben szinte üzemzavarmentesen, kiszámítható, biztos forrása volt a magyar villamos energia termelésnek.

Tavaly az áramfogyasztás tizedét adta, 4,7 millió tonna lignit jött ki a két bányából. A következő évben ez akár hatmillió tonnára növekedhet, ami a többlet villamos energia alapját képezheti. Mint mondta, a Mátrára komoly feladat, felelősség hárul. Az operatív működésre az eddigieknél nagyobb szükség lesz, előre kell tekinteni feladat elvégzéséhez, nem lesz elég a tegnapot, a mát boncolgatni. Megköszönte a bányakollektíva munkáját.

A koszorúzást követő ünnepségen Oravecz Zsolt, az MVM Mátra Energia Zrt. igazgatóságának elnöke kiemelte, most nagy figyelem kíséri a bányászatot, sokan igyekeznek tenni azért, hogy minél jobban működjön. Komoly, érdekes energetikai helyzet van. 2020-ban az volt a kérdés, egy bánya vagy két bánya működik majd, s kiderült, két bánya látja el az erőművet. 2021-ben stabilizálták a termelést, integrált rendszer jött létre az erőművel, ellátásbiztonsági lábat adtak energiaiparnak. 2022-ben kicsit többet kell. A bányák már termeltek a mostaninál többet. Az elmúlt másfél év tapasztalata, az együttműködés a termelési láncon lehetővé fogja tenni, hogy saját erőből hozzájáruljanak a növeléshez, s ügyesen fokozzák az ellátásbiztonságot. Azt kérte a bányászoktól, ezt ne új helyzetként éljék meg, legyenek fegyelmezettek, szeressék, amit csinálnak és legyenek vagányak.

Tállai András, a bükkábrányi térség országgyűlési képviselője kifejtette, mindegy, milyen rendszer van, bányászokra szükség van. Ők bizonyították, milyen értékes tagjai, részei az országnak. Így van ez Visontán közel hatvan, Bükkábrányban majdnem negyven éve. A társaság bizonyította, helyük van az energiatermelési piacon, a munkavállalók is, óriási értéket jelentenek. Óriási eredményt értek el, számítanak rájuk továbbra is. A kormány a napokban tárgyalja a társaság jövőjét, az új feladatát. Azt, hogy ilyen nagy jelentőségű, stratégiai céggé váltak, ők érték el, gratulált hozzá. Megköszönte munkájukat és kérte, készüljenek, mert még több feladat lesz.

A beszédeken kívül elhangzott, a szeptember elsejei országos bányásznapon több MV Mátrás dolgozó is miniszteri elismerést kapott. Miniszteri elismerő oklevéllel köszönték meg Szabó András gépmester munkáját, aki 1974-től dolgozik a cégnél. Ugyanilyen oklevelet kapott Sztancsik Szabolcs főtechnológus. Kiváló bányász kitüntetést vehetett át Csorba Ákos Levente gépmester, Mihalóczki Imre gépkezelő és Vígh József kotrómester.

Bükkábrányban Heller László-díjban részesült Hacsiné Lakatos Ágnes főelőadó, Simon Csaba osztályvezető, illetve Sulyok Pálné vezető. Céggyűrű és Lignitbányászatért Oklevél kitüntetést több tucat munkatárs vehetett át az ünnepségen.