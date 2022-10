A B. Braun gyöngyösi gyárában az elérhető juttatások emelését jelentették be annak érdekében, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben segítséget nyújtsanak az ott dolgozóknak. Mindezt a cég sajtóközleményében tudatta portálunkkal. A közlemény szerint a megemelt bérelemekkel a munkatársak havonta negyvenötezer forinttal magasabb összeghez juthatnak hozzá, valamint további százezer forintos jelenléti prémiumra is számíthatnak. Az emelések már a szeptemberi bérekre is vonatkoznak.