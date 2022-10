– Az állattartóknak már elfogyott minden forrásuk. Az állattenyésztés is hatalmas állóeszközigénnyel dolgozik, és ezeket nemhogy korszerűsíteni, de fenntartani és működtetni sem tudják már. A hatalmas energiaár robbanás miatt lassan a fejőházakat sem tudják beindítani. Ami büszkeséggel tölt el, hogy a Heves megyei agrárkamara és a megyei gazdakörök szövetsége indította el azt az országos hullámot, ami a Jakab István által is kiemelt összefogást jól példázza. Felmérést készítettünk a dunántúli kollégákkal, hogy náluk mennyi többlet tömegtakarmány van, és ugyanezt megtettük a kelet-magyarországi régióban a hiány vonatkozásában. Sajnos, a hiány tíz-tizenötszörösére rúg a felkínált takarmánynak. Büszkék lehetünk, hogy megyénkben több mint húszan már be is adták a támogatási igényüket a szállításra. Sikerült ugyanis az agrárminisztériumnál kilobbizni, hogy a tárca mintegy hárommilliárd forinttal járul hozzá a szállítás költségeihez. A takarmány vételára mellett ugyanis ez is hatalmas költség. A szállítási támogatást igénybe vevőkkel együtt összességében 40-50 megyénkbeli gazdának tudtunk eddig segíteni kialkudott, kedvezményes árú takarmánnyal. Az alku természetesen nem a kamara feladata volt, ezt a gazdák maguk között intézték. Sajnos, ezzel együtt, nagyon sok tenyésztő felhagyott az állattartással, vagy lecsökkentette az állományát. De az a véleményem, hogy ha csak egyetlen állatot is meg tudunk Heves megyében menteni, akkor azt kutya kötelességünk megtenni. Úgy gondolom, ez volt az egyik legjelentősebb eredményünk, hiszen egy országos mozgalmat indítottunk el – emelte ki Szendrei László, majd folytatta.

– A növénytermesztésnél is próbáljuk megoldani a problémákat, hogy talpon tudjanak maradni a gazdálkodóink, hiszen közös az érdekünk. Éppen most van folyamatban az a tervünk, amelyben országos szinten próbálunk kedvezményes árat elérni a permetezőgépek felülvizsgálata során. Minden egyes eredmény számít emellett, akár az áramról van szó, akár a gázolajról. Utóbbi 480 forintos ára is elképesztően magas, de egyedül a mezőgazdaság szereplői mehetnek traktorral tankolni ennyiért. Persze, érezzük a nyomást is, hiszen élelmiszert állítunk elő, illetve élelmiszer alapanyagot. Úgy gondolom, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a hazai élelmiszer előállító cégek erősödjenek meg. Magyarország minden körülmények között önellátó volt, és még külföldi piacokra is termelt, ezt a pozíciót fenn kell tartanunk. Súlyos, megoldásra váró probléma az öntözés kérdése. A klímaváltozás időjárásra gyakorolt hatása idén példátlan aszályban mutatkozott meg. Az időjárási anomáliákat visszafordíthatatlan folyamatnak gondolom. Amennyiben nem tudjuk a biztonságos öntözés feltételeit megteremteni Heves megyében, akkor nagyon komoly károkat szenvedünk a jövőben is. Most érkeznek vissza a települések agrárgazdasági bizottságaihoz kiküldött kérdőíveink. Arra várjuk a választ, van-e igényük az öntözésre, esetleg található-e ott a víz elvezetésére alkalmas csatorna. A szükségleteket utána kilobbizzuk. Nagy lehetőség, ha az M3-as autópályától délre fekvő régióban megtartjuk a hegyekből lefolyó vizet, nem beszélve a Tisza-tóból való vízkivételről. Folyamatban vannak azok a lépéseink, amelyekkel megakadályozhatjuk, hogy a jövőben, az ideihez hasonló aszály esetén, ne szenvedjenek el ekkora károkat megyénk gazdálkodói – összegezte Szendrei László.