Cseri Dávid, a ménesgazdaság igazgatója elmondta, visszanézve a régebbi árverések eredményeit, sikeres volt az idei esemény, mind az eladott lovak számában, hiszen a meghirdetett lovak több mint fele elkelt, mind pedig az árat tekintve, hiszen az átlagár emelkedett. Míg pár éve hatszázezer forint volt az átlagár, most közel hárommillió forint. Tenyésztőként, versenyeztetőként ez az egyik legjobb visszajelzése annak, hogy a tenyésztési irányvonal, a fajta kipróbálása jó úton halad. Az online aukció a harmadik évét zárta és annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány nehézségei szülték a megoldást, a mostani helyzetben is népszerű, főként a külföldiek körében, illetve azon magyar lótartókéban, akik valamiért nem tudtak eljönni a klasszikus árverésre. Mint Cseri Dávid elmondta, Németországból is volt vásárlójuk, Olaszországból is érdeklődők, illetve az Amerikai Egyesült Államokból is vásároltak két bekocsizott mént. A lovak egyébként a napokban érkeztek meg Miamiba.