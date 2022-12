A város déli részén lévő kutak reggel megteltek, a Lukoilból lett Orlen kút egy hét után kapott újra üzemanyagot, de késő délelőtt már el is fogyott az ársapkás benzin és gázolaj. A körforgalom melletti MOL-kút is megtelt, de az autók csak a töltőállomásra bevezető részt foglalják el, a 25-ös útra még nem ér ki a sor.

A malom melleti, illetve a Volán telepnél lévő OMV-kútnál már hétfőn este is sor kígyózott, amely a buszmegállót is elfoglalta és a buszok is csak nehézségek árán tudták megközelíteni a telephelyet. Kedden délelőtt ugyanez volt a helyzet. A vasútállomás bejáratánál lévő OMV kútoszlopai előtt autók helyett bóják sorakoztak. A Kővágó téri MOL-kútra délelőtt 11 óra körül érkezett a tartálykocsi.

Olvasóink információi szerint Füzesabonyban, Pétervásárán és Hevesen is hatalmas sorok kígyóznak a MOL töltőállomásain.