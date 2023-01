Nemrégiben rezsikompenzációt kaptak a tízezer lakos alatti települések. Megyénkben 117 ilyen található, ezekben a falvakban és városokban több mint 182 ezren élnek. Az önkormányzatok közül 114 kapott kisebb-nagyobb összeget, összesen valamivel több mint 1,636 milliárd forintot. Ez egy lakosra lebontva – a 2022-es KSH-adatok alapján – egy kicsivel kevesebb mint kilencezer forintot jelent, ha mind a 117 település lakosságával számolunk. A Miniszterelnökségtől kapott táblázat szerint Apc, Ludas és Nagyút önkormányzata nem részesült kompenzációban, közülük Apc a legnagyobb, két és fél ezres lélekszámú község. Fejenkénti 8968 forintos megyei átlag feletti támogatást 47 helyhatóság kapott.

A települések közül a legtöbb pénzt Verpelét kapta, 90,6 millió forintot, Lőrinci és Poroszló hatvan millió forint körüli összeghez jutott, Andornaktálya, Gyöngyössolymos és Karácsond kapott még 42-44 milliós támogatást. Velük szemben a legkevesebbet Balatonnak (180 ezer), Kisfüzesnek (610 ezer) és Boconádnak (630 ezer) jutott, de Szarvaskő és Tarnaszentmária önkormányzatánakpénzbeli segítsége sem érte el az egymillió forintot. Az egy főre jutó támogatásban Zaránk vezet 32,4 ezer forinttal, mögötte Parádsasvár és Mátraszentimre következik 29,7, illetve 28,3 ezer forinttal. Az egy lakosra jutó összeg még hat településen, Tarnazsadányban, Tarnaleleszen, Verpeléten, Kompolton, Bükkszéken, Poroszlón haladja meg a húszezer forintot, míg a másik végletet Balaton jelenti 182, illetve Boconád 492 forinttal. Kétezer forint alatt marad az egy lakosra jutó önkormányzati kompenzáció Viszneken, Gyöngyöshalászon, Nagyvisnyón, Vámosgyörkön is.

Bíznak az újabb támogatási körben

Nagyút nem kapott pénzt rezsitámogatásként. Tóth Géza polgármestertől megtudtuk, azért, mert nincsenek saját intézményeik, amelyet fönn kellene tartaniuk, a községháza rezsije pedig a közös önkormányzati hivatal büdzséjét terheli, amit fedez a jelenlegi költségkeret. Információi szerint lesz egy következő támogatási kör is, amikor kaphatnak kompenzációt az önkormányzatok május-június környékén. Nem tudják, hogy a következő hónapokban hogyan alakulnak majd a kiadásaik, ha mégis emelkednének, akkor bíznak benne, hogy ők is kapnak majd állami hozzájárulást.

Járási bontásban a Pétervásárai Járás tízezer lakos alatti települései kapták lakosságarányosan a legtöbb pénzt, 250 millió forintot, ami fejenként 12,8 ezer forintot jelent. A húsz településen együttvéve 19,5 ezren laknak. Utánuk az Egri Járás kistelepülései következnek, a huszonegy önkormányzat 309,3 milliós kompenzációban részesült, ami 9700 forint fejenként. A Gyöngyösi (23 önkormányzat, 320,7 millió forint), a Hevesi (16 önkormányzat 190,4 millió forint), a Füzesabonyi (16 település, 239,6 millió forint) és a Hatvani Járásokban (13 település, 273,3 millió forint) a lakónkénti átlag 8053 és 8842 forint között mozog, míg a Bélapátfalvai Járás nyolc önkormányzata 53,3 millió állami kiegészítéshez jutott, ami egy lakosra lebontva 6542 forint.

Kazsu Attila, Abasár polgármestere portálunknak elmondta, a község számlájára 18,3 millió forint érkezett, a közvilágítás fülre. Jelölték azt is, hogy gyerekétkeztetésre is kapjanak támogatást, de annak összegét nem látják.

– Ez is segítség nekünk. Az új árakkal évente 20 millió forintba kerül a falu közvilágítása, a kapott pénzhez kétmillió forintot kell hozzátennünk. Alapvetően különféle mértékben érinti intézményeinket az energia drágulása, van, ahol nem jelentős a kiadás növekedése, de durván 60 százalékuknál négy-ötszörösére nőtt az ár. Még 2020 októberében átmentünk egy másik szolgáltatóhoz, amellyel hároméves szerződést kötöttünk A gázszerződés októberig él, az áramszerződésünk nagy részét viszont fölmondták. Még nyáron tudtunk erre újra szerződni, lejárt kontraktusunk most nincs. Az augusztusi áron tudunk vásárolni elektromos energiát, két nagy fogyasztónkkal mondták föl egyébként a szerződést. Az idősotthonban jelentősen, négyszeresére emelkedett a villamos energia díja, kilowattonként körülbelül 140 forintot fizetünk. Az idősotthonunk száz személyes, hatalmas épület, fűtés- és áramigénye is jelentős – fejtette ki Kazsu Attila.