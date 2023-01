A Heves megyei állami intézmények tartozása kissé csökkent, 1,946 milliárd forintról 1,709 milliárd forintra esett vissza. Több szociális otthon, valamint a tankerületek és a szakképzési centrum is nullázták lejárt adósságukat, ami összességében körülbelül 230 millió forintot jelentett, de nyolcvan milliót faragott adósságából a kormányhivatal (amely így is 170 millióval tartozik). Számos intézmény csak 1-2 millió forinttal csökkentette elmaradását, így a rendőrség is, amely 210 millióval tartozik.