Ahogyan arról korábban hírt adtunk, a Heves megyei kórházak közül a hatvani és a gyöngyösi is több százmillió forintos lejárt adóssággal rendelkezett október végén. Erről tett föl kérdést Dudás Róbert jobbikos parlamenti képviselő is nemrégiben a Belügyminisztériumnak, azt tudakolva, mikor részesülnek a központi költségvetésből adósság konszolidációban a gyógyító intézmények. Azt is kérdezte, hogy mennyiben – döntően az alulfinanszírozottság miatt – évről évre ekkora tartozást halmoznak fel az intézmények, mi a garancia arra, hogy a dolgozóknak járó, az intézmények költségvetéséből teljesítendő pótlékokra lesz forrás?